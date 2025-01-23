DOLAR
35,65 -0,02%
EURO
37,14 -0,03%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.644.459,43 2,04%

LNG Sakura Gemisi 31 Ocak'ta Türkiye'ye Varıyor

ABD'den yola çıkarak Türkiye'ye gelecek LNG Sakura gemisi, 31 Ocak'ta BOTAŞ-Dörtyol Terminali'ne ulaşacak.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:52
LNG Sakura Gemisi 31 Ocak'ta Türkiye'ye Varıyor

LNG Sakura Gemisi Türkiye'ye Ulaşmak Üzere

ABD'nin Cove Point Limanı'ndan hareket eden LNG Sakura adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 31 Ocak tarihinde Türkiye'ye varması bekleniyor.

Gemi Takip Verileri ve Yolculuk Bilgileri

Uluslararası gemi takip sistemlerinden elde edilen verilere göre, 17 Ocak'ta ABD'den ayrılan bu LNG gemisi, şu anda Atlas Okyanusu'nda seyir halindedir. Geminin toplam kapasitesi 177 bin metreküp olarak belirlenmiştir.

Terminaldeki Varış Planı

LNG Sakura'nın, 31 Ocak'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanmaktadır. Bu önemli teslimat, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gemi Özellikleri

Bahamalar bandıralı olan LNG Sakura, 2018 yılında inşa edilmiştir. Bu gemi ile sağlanacak doğal gaz, Türkiye'nin enerji altyapısına önemli katkılarda bulunacak.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5G Yatırımları Hız Kazandı: Bakan Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu
2
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi: Değer Kaybı Yaşandı
3
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX Artarken Stoxx Europe 600 Düşüşte
4
İstanbul, Trafikte Kaybedilen Saatlerde Dünyada İlk Sırada
5
Akdeniz Hazır Giyimcileri, 2024'te 374,7 Milyon Dolar İhracat Yaparak Rekor Kırdı
6
Andrew Ng’den Yapay Zeka Analizi: Tüm Sektörler Üzerinde Etkisi Var
7
Afyonkarahisar'dan Avrupa'ya 10 Ülkeye Alabalık İhracatı

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor