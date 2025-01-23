LNG Sakura Gemisi 31 Ocak'ta Türkiye'ye Varıyor

LNG Sakura Gemisi Türkiye'ye Ulaşmak Üzere

ABD'nin Cove Point Limanı'ndan hareket eden LNG Sakura adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 31 Ocak tarihinde Türkiye'ye varması bekleniyor.

Gemi Takip Verileri ve Yolculuk Bilgileri

Uluslararası gemi takip sistemlerinden elde edilen verilere göre, 17 Ocak'ta ABD'den ayrılan bu LNG gemisi, şu anda Atlas Okyanusu'nda seyir halindedir. Geminin toplam kapasitesi 177 bin metreküp olarak belirlenmiştir.

Terminaldeki Varış Planı

LNG Sakura'nın, 31 Ocak'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanmaktadır. Bu önemli teslimat, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gemi Özellikleri

Bahamalar bandıralı olan LNG Sakura, 2018 yılında inşa edilmiştir. Bu gemi ile sağlanacak doğal gaz, Türkiye'nin enerji altyapısına önemli katkılarda bulunacak.