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Lockheed Martin ve General Dynamics'tan Roket Motoru Üretimi İçin Stratejik Ortaklık

Lockheed Martin ve General Dynamics, katı yakıtlı roket motoru üretimi için anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:03
Lockheed Martin ve General Dynamics'tan Roket Motoru Üretimi İçin Stratejik Ortaklık

Lockheed Martin ve General Dynamics'tan Önemli İşbirliği

ABD merkezli savunma sanayi devleri Lockheed Martin ile General Dynamics, katı yakıtlı roket motorlarının üretiminde güç birliği yapma kararı aldı. İki şirket, bu stratejik ortaklığın yerli tedarik zincirine güvenlik ve dayanıklılık kazandırmayı amaçladığını duyurdu.

Üretim 2025'te Başlayacak

Yapılan açıklamaya göre, ilk proje Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (GMLRS) için katı yakıtlı roket motorlarının üretimi üzerine yoğunlaşacak. Bu çalışmalar, 2025'ta General Dynamics'in Arkansas'daki tesisinde gerçekleştirilecek.

Çift Taraflı Vizyon ve Taahhütler

Lockheed Martin Füzeler ve Ateşleme Kontrolü Başkanı Tim Cahill, "Katı roket motorları için sağlam ve çeşitli bir tedarik zinciri oluşturmak, 21. yüzyılda güçlü ve dirençli bir savunma sanayi temeli inşa etmek için kritik öneme sahip" dedi. Cahill, bu işbirliğinin iki şirketin talep edilen çözümleri daha hızlı üretmesini sağlayacağını belirtti.

Öte yandan, General Dynamics Mühimmat ve Taktik Sistemler Başkanı Fırat Gezen, "Füze alt sistemlerindeki uzmanlıklarımızı kullanarak yerli tedarik zincirine yeni kabiliyetler sunma konusunda heyecanlıyız. Bu anlaşma, savunma sanayi temelini güçlendirmeye olan ortak taahhüdümüzü gözler önüne seriyor" diye ifade etti.

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