LPG İthalatı Temmuzda Yüzde 3,4 Artışla 317 bin 290 Ton

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin 'Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 317 bin 290 ton oldu.

İthalat ve İhracat

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan ithalat Cezayir, Rusya, ABD, Gürcistan ve Hırvatistan kaynaklı gerçekleşti.

Aynı dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 115 artarak 38 bin 607 ton oldu. İhracat, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Yunanistan, KKTC, Romanya, Bulgaristan, Marshall Adaları, Lübnan ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 ülke ve bölgeye yapıldı.

Üretim ve Pazar Dağılımı

LPG üretimi aynı dönemde yüzde 2 artarak 89 bin 359 ton olarak kaydedildi.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda yapılan toplam LPG satışı yaklaşık 357 bin 527 ton olarak hesaplandı.

Temmuz satışlarında oto gaz yüzde 83,6 pazar payıyla birinci sırada yer aldı; bunu tüplü LPG yüzde 13,8 ve dökme LPG yüzde 2,6 satışları izledi.