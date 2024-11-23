LPG Piyasasında Lisans Başvuru Sistemi Değişti

LPG Piyasasında Yeni Başvuru Sistemi Düzenlemesi

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında önemli bir değişikliğe gidildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan yeni yönetmelik ile lisans, lisans tadil ve süre uzatım başvurularında aykırılık veya eksiklikler on iş günü içerisinde giderilmezse, bu durum başvuru sahibine EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik olarak bildirilecek. Daha önce, bildirim süreci yalnızca yazılı olarak yapılıyordu.

Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

EPDK'nin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle birlikte, lisans başvurusunun kurul kararıyla reddedilmesi durumunda ret gerekçeleri de yine elektronik ortamda bildirilecek.

LPG Taşıma Faaliyetleri Elektronik Ortamda Bildirilecek

LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, taşıma faaliyetlerini teknik düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirimek zorundadır. Ayrıca, LPG taşımasında kullanacakları kara yolu taşıma araçları için taşıt bildirim talep girişini elektronik ortamda yapabilecekler. Bu uygulama, 1 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Birleşme ve Bölünme Düzenlemeleri Değişti

Aynı yönetmelikte "Birleşme, bölünme ve devralma" başlığı, "Birleşme ve bölünme" şeklinde güncellendi. LPG dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi veya bölünmesi durumunda LPG otogaz bayi/bayilerinin dağıtıcı bilgisinin otomatik olarak tadil edilmesine karar verildi.

Licans Sahiplerinin Yükümlülükleri Artıyor

Lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine dair maddeye eklenen fıkra ile birlikte, LPG dağıtıcı ve LPG depolama lisansı sahibi tüzel kişilerde ortaklık yapısındaki değişikliklerin EPDK'ye bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Bu bildirim, değişikliğin gerçekleşmesinden veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde yapılmalıdır.

EPDK'dan Ek Değişiklikler

EPDK ayrıca, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nda da değişiklik yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.