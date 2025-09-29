Lufthansa 2030'a Kadar 4 Bin İdari Personeli İşten Çıkaracak

Lufthansa Grubu, dijitalleşme ve otomasyonla 2030'a kadar idari işlerde 4 bin işten çıkarma planlıyor; FAVÖK hedefleri yükseltildi, 230+ uçak teslimatı bekleniyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, Münih'te düzenlenen Sermaye Piyasaları Günü'nde açıkladığı yeni stratejik plan kapsamında, 2030'a kadar idari işlerde 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Strateji ve mali hedefler

Şirket, dijitalleşme, otomasyon ve süreç verimliliğiyle maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Orta vadeli finansal hedeflerini yükselten Lufthansa, 2028'den itibaren yüzde 8 ila yüzde 10 FAVÖK marjı sağlamayı amaçlıyor. Şirket, bu yıl düzeltilmiş FAVÖK'ünün geçen yılki 1,6 milyar avroluk rakamı önemli ölçüde aşacağını öngörüyor.

Düzeltilmiş serbest nakit akışının yıllık olarak 2,5 milyar avroyu aşması bekleniyor. Ayrıca grup, olası krizlere karşı korunmak amacıyla 8 ila 10 milyar avroluk asgari likidite seviyesini muhafaza etmeyi planlıyor. Mevcut temettü politikası da korunarak grup karının yüzde 20 ila yüzde 40'ının dağıtılması öngörülüyor.

İstihdam, filo ve ağ planlaması

Lufthansa Grubu, yaklaşık 103 bin çalışan ile Avrupa'nın en büyük hava yolu grubu konumunda. Şirketin maliyet azaltma planı, yaklaşık 15 bin idari çalışanın yüzde 20'sini etkilemesi bekleniyor.

Grup, 2030'a kadar 230'dan fazla yeni uçak teslimatı bekliyor; bunların 100'ü uzun mesafeli uçuşlar için planlanıyor. Yeni uçakların daha az yakıt tüketmesiyle işletme maliyetlerinin düşmesi hedefleniyor.

Lufthansa, Miles & More yolcu programından daha fazla gelir sağlamayı ve 2030'a kadar aktif üye sayısını yüzde 50 artırmayı hedefliyor. Ayrıca Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ve yakın zamanda satın alınan ITA Airways'in ağ planlamasını daha merkezi şekilde yöneterek sinerjilerden faydalanmayı amaçlıyor.

Grup, savunma sektöründe büyümeyi hedefleyen lojistik ve bakım birimini de güçlendirecek. Yönetim, alınan kararlarla ilgili olarak "2025 ve sonraki yıllar, Lufthansa Grubu için önemli yatırımlar ve kapsamlı düzenlemelerle dolu olacak." ifadelerini kullandı.

Sendikalar ve olası grev

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO), Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ve Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile maliyet azaltımları görüşmeleri sonuçsuz kaldı. VC, emeklilik ödemelerini artırmak amacıyla Lufthansa ana şirketi ve kargo iştiraki Lufthansa Cargo'daki üyelerini grev kararı almaya çağırdı; oylama yarın yapılacak.

