Lufthansa Grubu Bu Yıl 10 Bin Kişi İstihdam Edecek

Lufthansa Grubu, 2023 İçin Büyük İstihdam Hamlesi Yapıyor

Alman hava yolu devi Lufthansa Grubu, bu yıl yaklaşık 10 bin kişiyi işe almayı planladığını açıkladı. Bu kapsama, grup bünyesindeki Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines ait olacak.

İstihdam Hedefleri ve Detaylar

2025 yılına yönelik istihdam hedefleri doğrultusunda yapılan açıklamada, bu yıl 1300 teknisyen, 2000 uçuş görevlisi ve 800 pilot alınacağı bildirildi. İşe alımların yarısından fazlasının Almanya’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Lufthansa Grubu, geçen yıl gerçekleştirilen 350 bin başvuru arasından 13 bin kişiyi işe alarak önemli bir istihdam başarısı elde etti. Grubun halihazırda 90 ülkede 100 binden fazla çalışanı bulunuyor.