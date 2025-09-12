Lufthansa iştiraklerini konsolide ediyor: IT ve ağ yönetimi Ana Grup’a (Ocak 2026)

Lufthansa iştiraklerini konsolide ediyor: IT ve ağ yönetimi Ana Grup’a devredilecek

Grup, verimlilik ve rekabet için operasyonel entegrasyonu güçlendiriyor

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, verimliliğini artırmak ve rekabet gücünü korumak amacıyla bünyesindeki iştiraklerin bazı işlevlerini merkezileştireceğini açıkladı.

Açıklamaya göre Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi iştiraklerin kısa ve orta mesafeli uçuşların ağ yönetimi ile bilgi teknolojisi yönetimi kontrolü, Ocak 2026'dan itibaren ana gruba devredilecek.

Lufthansa Grubu, bu adımın operasyonel süreçleri iyileştireceğini ve genel verimliliği artıracağını belirtti. Amaç, farklı markaların korunması koşuluyla grup içi sinerji ve maliyet avantajı yaratmak olarak ifade edildi.

Diğer yandan grup, uçak içi ürünler, ikram hizmetleri ve yolcu salonları gibi doğrudan müşteri deneyimini etkileyen alanlarda iştiraki bağımsızlıklarının korunacağını vurguladı.

Bu düzenlemeyle birlikte Lufthansa Grubu, iştirakleri arasında entegrasyonu artırırken markaların hizmet kimliklerini muhafaza etmeye çalışacak; süreçlerin merkezi yönetimiyle rekabet gücünü sürdürmeyi hedefliyor.