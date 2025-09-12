Lufthansa iştiraklerini konsolide ediyor: IT ve ağ yönetimi Ana Grup’a (Ocak 2026)

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian ve Brussels Airlines’ın kısa/orta mesafe ağ ve IT yönetimini Ocak 2026’dan itibaren ana gruba devredecek; müşteri deneyimi bağımsız kalacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:28
Lufthansa iştiraklerini konsolide ediyor: IT ve ağ yönetimi Ana Grup’a (Ocak 2026)

Lufthansa iştiraklerini konsolide ediyor: IT ve ağ yönetimi Ana Grup’a devredilecek

Grup, verimlilik ve rekabet için operasyonel entegrasyonu güçlendiriyor

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, verimliliğini artırmak ve rekabet gücünü korumak amacıyla bünyesindeki iştiraklerin bazı işlevlerini merkezileştireceğini açıkladı.

Açıklamaya göre Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi iştiraklerin kısa ve orta mesafeli uçuşların ağ yönetimi ile bilgi teknolojisi yönetimi kontrolü, Ocak 2026'dan itibaren ana gruba devredilecek.

Lufthansa Grubu, bu adımın operasyonel süreçleri iyileştireceğini ve genel verimliliği artıracağını belirtti. Amaç, farklı markaların korunması koşuluyla grup içi sinerji ve maliyet avantajı yaratmak olarak ifade edildi.

Diğer yandan grup, uçak içi ürünler, ikram hizmetleri ve yolcu salonları gibi doğrudan müşteri deneyimini etkileyen alanlarda iştiraki bağımsızlıklarının korunacağını vurguladı.

Bu düzenlemeyle birlikte Lufthansa Grubu, iştirakleri arasında entegrasyonu artırırken markaların hizmet kimliklerini muhafaza etmeye çalışacak; süreçlerin merkezi yönetimiyle rekabet gücünü sürdürmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Finansal Okuryazarlık Semineri: Kamu Personeline Eğitim
2
Brent petrol 66,57 dolara yükseldi — OPEC+ kararları ve savaş endişeleri fiyatları yukarı çekti
3
Türk Reasürans'ın net dönem kârı 1,7 milyar; brüt prim 11,9 milyar
4
Ankara'da Yat ve Tekne Fuarı İlgiyle Başladı
5
Manisa'da İlk Erkenci Kiraz Hasadı Yapıldı
6
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Yılın Kareleri Oylamasında
7
Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası 2024'te 122,6 Milyar Doları Buldu

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak