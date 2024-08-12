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Lufthansa'nın Orta Doğu Uçuş İptalleri Uzatıldı

Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu'ya uçuş iptallerini 21 Ağustos'a kadar uzattı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:42
Lufthansa'nın Orta Doğu Uçuş İptalleri Uzatıldı

Lufthansa'nın Uçuş İptalleri Hakkında Açıklama

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki artan gerilimlerden dolayı bazı uçuşlarını iptal etmeye devam ediyor. Şirket, Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e yapılan tüm seferlerin 21 Ağustos'a kadar askıya alındığını duyurdu.

Güvenlik Analizi ve Karar Süreci

Lufthansa, bu uzatma kararının arkasında bölgedeki güvenlik analizlerinin yattığını belirtti. Ayrıca, firmanın Irak ve İran hava sahasını kullanmayacağı da ifade edildi. Geçen hafta alınan iptal kararı, 13 Ağustos'a kadar geçerliydi ve son güncellemeyle iptallerin süresi uzatıldı.Lufthansa Grubu'nun Diğer Firmaları

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi havayolu şirketlerini içermektedir. Bu firmalar da aynı şekilde bölgeye herhangi bir sefer düzenlememektedir.

Yolcular için Alternatif Seçenekler

İptallerden etkilenen yolcular, ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal imkanlarından faydalanabilirler. Bu durum, bölgedeki çatışmaların ve gerginliklerin etkisiyle ortaya çıkmış olup, özellikle Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonrası İran'ın olası misillemeleri, hava yolu şirketlerinin seferlerini etkilemiştir.

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