Lufthansa Orta Doğu'ya Uçuşlarını İptal Süresini Uzatıyor

Lufthansa'dan Orta Doğu Uçuş İptalleri

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'da artan politik gerilimler dolayısıyla İran ve Irak dahil birkaç ülkeye yönelik uçuş iptallerinin süresini uzattığını duyurdu.

Güvenlik Analizleri Sonrası Alınan Kararlar

Şirket tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, bölgedeki mevcut gelişmelerin ardından gerçekleştirilen güvenlik analizleri neticesinde uçuş hizmetlerinde değişikliğe gidileceği ifade edildi. Bu bağlamda, Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil gibi destinasyonlara olan tüm uçuşların, 13 Ağustos dahil olmak üzere iptal edildiği belirtildi.

Yolculara Sunulan Alternatifler

Lufthansa, iptallerden etkilenen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunduğunu kaydetti. Şirket, önceki hafta da benzer iptaller yapmıştı.

Lufthansa Grubu ve Diğer Havayolu Şirketleri

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi birçok başka havayolu şirketini de içinde barındırıyor. Son olarak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da suikasta uğramasının ardından, İran’ın İsrail’e karşı bir misillemede bulunabileceği öngörüsü, bölgedeki hava taşımacılığına olumsuz etki yaptı.