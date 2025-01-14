Lukoil, Yaptırımlar Sonrası Üst Yöneticisini Değiştirdi

Lukoil, ABD'nin yaptırımları sonrası üst yönetim değişikliğine gitti ve Vadim Vorobyov'un yerine Sergey Koçkurov atandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:55
Lukoil, Yaptırımlar Sonrası Üst Yöneticisini Değiştirdi

Lukoil, Yaptırımlar Sonrası Üst Yönetimde Değişiklik Yaptı

Rus petrol devi Lukoil, ABD'nin yeni yaptırımları neticesinde üst yöneticisini değiştirdi. Şirket, Vadim Vorobyov'un yerine Sergey Koçkurov'un atandığını duyurdu.

Yönetimdeki Değişiklikler

Lukoil'den yapılan açıklamada Koçkurov'un, Vorobyov'dan görevi devralmasının ardından şirketi yeni bir yönetim anlayışı ile yöneteceği belirtildi. Vorobyov, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların etkisiyle Vagit Alekperov'un yerini aldığı Mayıs 2022'den beri Lukoil'in üst yöneticiliğini yürütmekteydi.

Buna ek olarak, ABD Hazine Bakanlığı, 10 Ocak tarihi itibarıyla Vorobyov'u yaptırım listesine almıştı. Bu gelişme, Lukoil'in yönetişiminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

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