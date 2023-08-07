Maaş hesabınızda unutulmuş paranız olabilir! Hemen kontrol edin, 2000 TL'nize kavuşun

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Emekli Sandığı kapsamında emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlara kademeli fark için ödemelerin yapılacağı bilgisi verildi. Bu ücret farkları hesaplarında olanlar rahatlıkla çekebilecek. 2 milyona kadar emekli bir ayda zamlı fark alırken en az 1.945 TL zam ile karşılaşacak.
SGK tarafından yapılan açıklamalar üzerine 1 Temmuz ile beraber 2 milyon 393 bin 142 emekli vatandaşımızın aylık farkları, banka ve PTT acentelerindeki hesaplamalar yatırılır. Temmuz ayıyla yapılan yüzde 25 zamla beraber memurların en düşük maşalı 7 milyon 901 TL yükselir. En düşük ücret olan 1.945 TL zam ile beraber bir aylık zam farkları en az olarak yansıtılacak.
1 Temmuz 2023 tarihiyle beraber emekli sandığı kapsamında 1 milyon 393 bin 142 emekliye malul, dul ve yetim aylıklarının farkları yatırılırken ödemeler 28 Temmuz 2023 tarihinde son bulacağı bilgisi verildi.