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Maaş hesabınızda unutulmuş paranız olabilir! Hemen kontrol edin, 2000 TL'nize kavuşun

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Maaş hesabınızda unutulmuş paranız olabilir! Hemen kontrol edin, 2000 TL'nize kavuşun
Temmuz 2023 ile beraber maaşlara zamlar yansıtılırken kademeli fark ödemelerinin yapılmaya başladığı duyuruldu. 2 milyon kadar emekliye en az 1.945 TL zam yapılırken hesabınızı kontrol etmeniz gerekebilir. İşte emekli sandığı emeklileri hak ettikleri farklar...

Emekli Sandığı kapsamında emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlara kademeli fark için ödemelerin yapılacağı bilgisi verildi. Bu ücret farkları hesaplarında olanlar rahatlıkla çekebilecek. 2 milyona kadar emekli bir ayda zamlı fark alırken en az 1.945 TL zam ile karşılaşacak.

maaş farkları

SGK tarafından yapılan açıklamalar üzerine 1 Temmuz ile beraber 2 milyon 393 bin 142 emekli vatandaşımızın aylık farkları, banka ve PTT acentelerindeki hesaplamalar yatırılır. Temmuz ayıyla yapılan yüzde 25 zamla beraber memurların en düşük maşalı 7 milyon 901 TL yükselir. En düşük ücret olan 1.945 TL zam ile beraber bir aylık zam farkları en az olarak yansıtılacak.

1 Temmuz 2023 tarihiyle beraber emekli sandığı kapsamında 1 milyon 393 bin 142 emekliye malul, dul ve yetim aylıklarının farkları yatırılırken ödemeler 28 Temmuz 2023 tarihinde son bulacağı bilgisi verildi.

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