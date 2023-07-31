Maaşı 7500-8500-10.000 TL olan emekli şubeye koşuyor! Geri ödemesiz 10.000 TL yüzleri güldürecek

Emekli maaş promosyonları milyonlarca emekli için en sıcak konulardan biriydi, ancak emeklilik tasarruflarına olan ilgi, bankaların kıyasıya rekabet ettiği anlamına geliyordu.

Bankalar olabildiğince çok müşteri çekmek için mümkün olan en yüksek emekli maaşlarını sunmaya çalıştı ancak 2023'te asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan ara zam ile emekli maaşlarına ilgi arttı. Emeklilik istatistiklerine olan ilgi nedeniyle İş Bankası, emeklilik istatistiklerini güncellediğini açıkladı. İşte İş Bankası'nın son emeklilik promosyon kampanya detayları..

İş Bankası Emekli Maaşı Güncel promosyonları;





3.500 TL'ye kadar emeli maaşına 4.500 TL

3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşına 5.250 TL

7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşına 6.750 TL

10.000 TL ve üzerinde emekli maaşına 7.500 TL..

SGK'lı emekliler, emekli olduktan sonra da kolay ve hızlı bankacılığın rahatlığını İş Bankası ayrıcalıklarıyla yaşayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'yla (SGK) gerçekleştirilen anlaşma, SGK emeklilerinin (Emekli Sandığı, SSK, Bağkur) 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesinden yararlanmalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, SGK'larını İş Bankası'na devredenler, Maximum Kart veya Ek Kart ödemesi yapmak zorunda kalmamakta ve birçok avantajdan faydalanmaktadırlar.