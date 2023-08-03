Maaşı 7500 TL olan emekliye can suyu olacak! SGK duyurdu: Bir zam daha yolda

SGK'dan emeklilere yönelik sevindirici bir açıklama geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, tüm emeklilere %25 zamın yanı sıra ek olarak 8077 TL ödemenin yapılacağını duyurdu. Bu ödeme tüm emeklileri kapsayacak şekilde geçerli olacak. Ancak emeklilerin sevinçleri, en düşük emekli maaşının 7500 TL olarak belirlenmesine rağmen, Türkiye'deki enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle ceblerindeki paranın hala değer kaybettiğini belirtti. Kök maaşlara gelen %25'lik seyyanen zamın bile emeklilerin geçim sıkıntısını tamamen gideremediği ve ek ödemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Emeklilere sağlanan bu artışın, ekonomik şartlara göre yeterli olup olmadığı tartışmaları sürüyor. Emeklilere yönelik ek ödemenin, ekonomik dengeleri ve emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek adına önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Ancak ekonomik koşulların göz önünde bulundurularak daha kapsamlı çözümlerin aranması gerektiği de ifade ediliyor. İşte detaylar...





SGK EMEKLİLER İÇİN SEVİNDİRİCİ HABERİ VERDİ

SGK, emeklilere ek zam yapacağına dair açıklama yaptı. Uzman Özgür Erdursun, emekli maaşlarına %25 oranında ek zam yapılacağını duyurdu. Ancak yapılan bu ek artış, emeklilerin yaşam standartlarını yeterince iyileştiremedi. Milyonlarca kişinin aylığı 7.600 - 7.700 TL düzeyinde kaldı. Türkiye Emekliler Derneği, emekli aylıklarına memurlar gibi 8.077 TL seyyanen iyileştirme talep etti. İşte diğer ayrıntılar...





SGK uzmanı, ek zamın büyük ihtimalle ekim ayında yapılacağını ve ocak 2023 döneminde daha yüksek zam yapılacağını belirtti. Ancak hükümetin acele etmeyeceği ve Mart 2024'teki yerel seçimler öncesinde daha yüksek oranda zam yapacağı ifade edildi.

Uzman, emeklilere 8.077 TL'lik seyyanen zam yapılması gerektiğini savundu. Böylece en düşük emekli maaşının 15.000 TL olacağını ve en düşük emekli aylığı uygulamasının kalkacağını vurguladı. Herkese aynı oranda zam yapılmasının, daha yüksek prim ödeyenleri dezavantajlı durumdan çıkaracağını ve daha fazla kişinin sigortalı olacağını düşündüğünü belirtti.

Emekliler, ek zamla ilgili gelecek açıklamaları ve gelişmeleri merakla beklemektedir. Ancak emekli maaşlarının ekonomik koşullara uygun şekilde iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi önemli bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle en düşük maaş alan emeklilerin refah düzeylerinin arttırılması ve adil bir zam politikası uygulanması büyük bir talep olarak dile getirilmektedir.