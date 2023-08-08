Maaşı 7500 TL ve üzeri olan emeklilere 1000-2000-3000 TL sürprizi! Başvuran hemen alıyor

Emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için büyük kampanyalar devam ediyor! Ek ödemeleri almak için elinizi çabuk tutun! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE ÖDEMELER BAŞLIYOR

Temmuz ayı ara zamlarıyla birlikte emekli vatandaşlara yüzde 25 oranında zam yapıldı. Zamlar sonrasında emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Halkbank, TEB, ING, Yapı Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası, PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Denizbank gibi birçok banka emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurmaya başladı. Temmuz ayında yapılan yüzde 25 ara zamla birlikte kök maaşı 7 bin TL olan bir emeklinin maaşı 8 bin 750 TL'ye yükseldi. Kök maaşı 6 bin TL olan emekli ise 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek.





2000 senesi öncesi ve sonrası SSK emeklisi, Bağ Kur emeklisi gibi emeklilerin maaş oranları da farklılık göstermeye devam ediyor. Emekli vatandaşların ara zamlar sonrasında aldıkları zamlı maaş tarihleri de Temmuz ayı için SGK tarafından paylaşıldı. Takvime göre;

-SSK emeklisi ve tahsis numarası sonu 9 olanlar 17. gün, tahsis numarası sonu 7 olanlar 18. gün, tahsis numarası sonu 5 olanlar 19. gün, tahsis numarası sonu 3 olanlar 20. gün, tahsis numarası sonu 1 olanlar 21. gün, tahsis numarası sonu 8 olanlar 22. gün, tahsis numarası sonu 6 olanlar 23. gün, tahsis numarası sonu 4 olanlar 24. gün, tahsis numarası sonu 2 olanlar 25. gün, tahsis numarası sonu 0 olanlar 26. gün maaşlarını aldı.

-Bağ Kur emeklisi olan ve tahsis numarası sonu 9, 7, 5 olanlar 25. gün, tahsis numarası sonu 3, 1 olanlar 26. gün, tahsis numarası sonu 8, 6, 4 olanlar 27. gün, tahsis numarası sonu 2, 0 olanlar 28. gün ödemelerini alıyor.