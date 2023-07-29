Maaşı bu rakamın üzerinde olanlar yaşadı! Milyonlarca kişiye zamsız zam müjdesi!

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, asgari ücrete yapılan artıştan sadece asgari ücretle çalışanlar değil, ücret ve maaş geliri elde eden diğer çalışanlar da yararlanacak. Geçen yıl uygulamaya konulan yeni vergi sistemi sayesinde, brüt ücreti 13.414 TL ve üzerinde olanlar temmuz ayından itibaren net ücretlerinde artış yaşayacaklar. Bu artış, yıllık olarak 3.630 TL'ye kadar çıkabilecek.



ASGARİ ÜCRET ZAMMI NET ÜCRETE NASIL YANSIYACAK?





Asgari ücretin normalde bu yılın tamamında brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL olarak uygulanacağı belirtiliyordu. Ancak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayında ara zam yapıldı ve brüt asgari ücret 13.414,50 TL’ye, net asgari ücret de 11.402,32 TL’ye yükseltildi.

Bu zam, sadece asgari ücretle çalışanları değil, brüt ücreti 15.000 TL ve üzerinde olan tüm çalışanları da etkileyecek. Çünkü geçen yılın ocak ayında yürürlüğe giren yeni vergi sistemi sayesinde tüm çalışanların vergilendirilmesinde asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edildi.

Buna göre, ücret kazançları gelir vergisi tarifesi üzerinden hesaplanırken, asgari ücrete karşılık gelen kısmı vergiden muaf olacak. Dolayısıyla, asgari ücretin artmasıyla tüm çalışanların vergi yükü azalacak ve net ücretleri artacak.

Net ücret esasıyla çalışan işçiler için de benzer bir vergi avantajı söz konusu olacak. Ancak bu durumda, işçilerin eline geçen net ücret artarken, işverenin maliyeti değişmeyecek. Dolayısıyla, işverenler de bu durumdan faydalanacak.

Asgari ücrete yapılan artışın diğer çalışanlara da olumlu yansımaları olacak. Yıllık vergi avantajı sayesinde çalışanlar daha fazla gelir elde edecek ve işverenler de maliyetlerinde bir değişiklik olmadan çalışanlarına artan bir net ücret sunabilecekler.