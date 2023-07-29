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Maaşı yetmeyen başvuruya akın edecek! Kamu bankası parası olmayana 10.000 TL'yi trink verecek!

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Maaşı yetmeyen başvuruya akın edecek! Kamu bankası parası olmayana 10.000 TL'yi trink verecek!
Son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz ile beraber vatandaşın nakit ihtiyacı arttı. Elindeki nakit parası ay sonunu getiremeyen vatandaş nakit para arayışına giriyor bu durumda Vakıfbank vatandaşın acil ihtiyacını karşılayacak bir kampanya başlattı. İşte haberin detayları…

Artan fiyatlar yapılan zamlar derken vatandaş ay sonunu getiremiyor hal böyle olunca nakit para bulmak için bir arayışa giriyorlar. En fazla kampanya düzenleyen kamu bankalarından olan Vakıfbank vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya başlattı. Detaylar haberimizde…

banka

10.000 TL ÖDEME HABERİ: VAKIFBANK DUYURDU! T.C. KİMLİK SON RAKAMLARINA GÖRE ÖDEMELER DEVAM EDECEK!

Kamu bankaları arasında en fazla müşteri potansiyeline sahip olan Vakıfbank 10.000 Türk Lirası değerinde ödeme yapacağını duyurdu. Yapılacak ödemeler T.C. numaranızın son numarasına göre yapılacaktır.

Vakıfbank yaptığı son açıklamaya göre 10 bin TL'ye kadar nakdi kredi vereceklerini açıkladı. Bir kamu bankası olarak faaliyet gösteren Vakıfbank, bu kredi kampanyası ile acil paraya ihtiyacı olan tüm vatandaşlara destek olmayı amaçlamaktadır. Başvuru için tek koşul yeterli olacaktır.

Vakıfbank, kendi banka hesabı olan müşterilerine özel olarak, acil nakit ihtiyacı olanlara 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıracak. Başvuru işlemleri için banka şubeleri, internet bankacılığı ve ATM'ler kullanılabilir.

Kredi koşullarını sağlayan vatandaşlar, bu Vakıfbank kampanyasından yararlanmak için banka şubesine gitmeden internet sitesi üzerinden kolayca ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank müşterileri ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istediklerinde banka hesapları üzerinden internet şifresi oluşturarak ve internet bankacılığı uygulamasını kullanarak işlem yapabilirler.

Kredi başvurusunda bulunup 10.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşların kredi notunun 1100 ve üzeri olması gerektiğine dikkat etmesi gerekmektedir. Bu şartı sağlayanlar Vakıfbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca kredi kullanacaklar ilk kredi ödemelerini 90 gün erteleme imkanından da yararlanabiliyor. 36 ay vadeli ödeme planı oluşturularak düşük faizli kredi kullanılabilmektedir.

Ekonomi
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