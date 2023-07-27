Maaşı yetmeyen emeklilere kallavi jest! Maaşa ek 9250 TL para tek sefere mahsus verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından çok önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada gönülleri fethedeceklerini söyledi ve bu açıklamanın ardından gerekenin yapılacağı umduğunu ifade etti. Bu kapsamda ek ödeme yapılacağına dair haberler de vardı. Akbank emeklilere 6.250 TL artı 3.000 TL maaş verileceğini açıkladı. Bankanın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Kampanya açıklaması"

“1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihlerinin arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarını Akbank'a devreden ve Banka'dan üç yıl süreyle maaş almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye kadar yardım promosyonlarından yararlanabilecekler. Akbank'ın bireysel kredi kartı aktif olmayan veya Axess veya Wings'e ilk kez başvurup onaylı çipli kart sahibi olanlar, 12 ay boyunca bir kerede ya da toplamda her ay minimum 2.500 TL harcama sözü verene 3.000 TL tutarında chip-para, toplamda da 10.000 TLv tutarında bir ödül imkanından faydalanabileceklerdir. .Akbank mobil, web veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank'a aktarabilir veya Akbank'a gitmeden promosyonlara başvurabilirsiniz. .

"31 Temmuz'a kadar geçerli"

31 Temmuz 2023'e kadar SGK emekli maaşlarını Akbank'a devrederek Bankamızdan 3 yıl maaş almayı taahhüt edenler ve promosyon uygulayan emeklilerin uygun olduğu ve “Aylık gelir/nesne Promosyon ödeme protokolü” koşulları açıklandı.

EMEKLİYE EK ÖDEME





SGK, gelirini/emekliliğini Akbank'a devreden emekliler için promosyon tutarı, emeklinin aylık gelir/1 aya tekabül eden tutarı üzerinden hesaplamaktadır. İlgili tutar, bir aya karşılık gelen net gelir / aylık gelir 3.500 TL'ye kadar 4.200 TL, 3.500-7.500 TL arasında ise 4.850 TL, 7.500-10.000 TL arasında ise 6.250 TL, 10.000 TL ve üzerinde ise 7.000 TL'dir. Daha sonra promosyon ödemesinin nafaka ve haciz kesintisi olanlara karşılık gelen kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yapılacağı duyuruda belirtilir.

KAMPANYA AYRINTILARI

'Emekli Promosyon Taahhütnamesi' sözleşmesini imzaladıktan sonra promosyon başvurusu yapan müşterilere, ilk emekli maaşının Akbank'a ödendiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde ödemesi yapılacaktır.

Taahhüt süresi içerisinde vefat dışında herhangi bir sebeple aylık gelirim/maaş SGK tarafından kesilirse ya da herhangi bir sebeple gelir/maaş başka bir bankaya aktarılırsa veya müşteri taahhüt süresi bitmeden promosyon taahhüdünü sonlandırmak isterse promosyon ilişkisi sona erer. Banka'nın yazılı olarak bildirmesine gerek yoktur, promosyon tutarı belirtilen usule göre ödenir.Harcırah oranı taahhüt edilen kalan süreye göre hesaplanmaya devam eder.

Akbank T.A.Ş. istediği zaman kampanyayı durdurma, aynı zamanda da koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

"Chip-para Ödeme Koşulları"

31 Temmuz 2023'er kadar bankamızdan emekli maaşı alan veya transfer eden ve kampanya döneminde kampanyaya başvuran müşterilerimizden, aktif Akbank kredi kartı olmayan ya da Axess veya Wings'e üye olanlar İlk kez ve kartı onaylanıp teslim alınana kadar bir kampanya sunulacak, bu kampanyadan katılımcı SMS alan müşteriler yararlanabilecek.

Kampanya ticari kart, ek kart, sanal kart şartlarını içermemektedir. Harcama sözü size özeldir.

Ödül 3.000 TL'dir ve bir kez geçerlidir, her ay tekrarlanmaz.

Harcama taahhüdünüz, başarılı kayıt SMS'inizi aldıktan 1 gün sonra, size gönderilen SMS'de belirtilen kampanya giriş ve adaylık şartlarınızı tamamlayarak başlar ve 12 ay boyunca devam ettirilir.

Kampanyaya katılmak için müşterinin kartını teslim alması gerekmektedir.

Ödülün hesaplanabilmesi ve kampanyaya dahil edilebilmesi için kampanya katılım testlerinden geçilmesi gerekmektedir. Etkileşim testlerini geçemediği için olumsuz geri bildirim alan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır.

Müşteri, kampanya teklif SMS'lerini alabilmek için gerekli olan letişim ve veri işlenme yetkilerini sağlamalı ve ardından harcama taahhüdünü yapmalıdır.

Harcama sözü kapsamında bütün kartlarınızı kullanarak 12 ay boyunca ayda toplam 2.500 TL ve daha da harcama yapmanız gerekmektedir. Buna satın almalar, nakit çekmeler, anlık siparişler ve faturalar ve vergi ödemeleri, havaleler, yurt içi ve yurt dışı harcama tutarları, harcama taahhütleri dahildir. Kartınızın kapalı olması, takipte olması veya aylık harcama taahhüdünüzü karşılayamamanız durumunda fişler sadece taahhüt etmediğiniz ay(lar)a göre aktarılır; İlk olarak chip silinir, yeterli chip yoksa Axess kredi kartı hesabınızdan tahsil edilir.

Harcama Sözünü yerine getirmezseniz her ay size 250 TL'ye kadar chip-para iade edilir veya chip-para iadesi yapılmaz ise tutar hesabınızdan çekilir.

Çipi kullanmadığınız ilk 15 gün içerisinde 444 25 25’i arayıp harcama sözünüzü iptal durumuna getirebilirsiniz. Fişleriniz anında yüklenir.

Taksitli borç transferi, faiz, harçlar, bekleyen taksitler ise harcama sözünüze dahil değildir. Sözü yerine getirene kadar diğer harcama taahhütlerini ve Milleri peşin kullanamazsınız.