Maaşı yetmeyen emekliye ilaç gibi ödeme! Maaşlara ek tek seferlik 3600 TL ödeme!

2017 yılından bu yana devam eden emekli promosyon kampanyası emeklilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Emekliler, refahlarına en uygun bankalarla üç yıllık maaş sözleşmeleri imzalarlar, ancak bankalar ayrıca emeklileri emeklilik tasarrufları ve artı promosyonlarla cezbeder. PTT ve emeklilik promosyonu sağlayan bankalar emeklileri cezbetmek için yarışıyor gibi görünüyor. PTT emekli promosyonu, bir üst kademeye yükselen ve emekli maaşlarına yapılan zam sonrası maaş aralığı değişen emeklilere özel olarak hazırlanmıştır.

Temmuz ayında emekli maaşları kademeli olarak kaldırıldığında, emeklilerin hayalleri askıya alınırken, emekli maaşları borçları için kefaletle ödenecek. Borçlu emekliler krediye yönelirken, bankalar da çeşitli kampanyalarla dikkat çekiyor. PTT'de bu kapsamda yeni promosyon kampanyası hazırladı.

Özel bankalar tarafından sağlanan promosyon ödemeleri yakın gelecekte gerçekleşecek ama PTT, kamu bankalarının yanı sıra peş peşe promosyon ödeneklerini yapıyor. Emeklilik teşviklerine ilişkin son bilgiler Ağustos ayında PTT'de tanıtıldı. Bu bağlamda, emeklilerin Ağustos promosyonunun miktarı ile ilgilendikleri ve banka değiştirmek istedikleri ve bazı araştırmalar yaptıkları görülmektedir.





"PTT EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI"

Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde, emekliler PTT tarafından verilen promosyon ödemeklerini araştırıyorlar.

PTT promosyonundan faydalanabilmek için üç yıllık maaş sözleşmesi imzalamanız gerekir. Maaşını üç yıl süreyle aynı banka hesabından almak isteyen emekliler en yüksek promosyon veren banka ile sözleşme imzalayacaklar.

PTT'den maaş taahhüdü imzalayan emekliler 3.600 TL ek ödemeye hak kazandığı bildirildi. Ocak ayında uygulamaya konulan PTT emekli maaşı katkı payı hükümleri ve tutarları da devam edecek. PTT promosyonuna başvurmak için tek şartlar resmi internet sitesinde belirtilmiştir. "Başvuru sırasında bankanızda ödenmemiş krediniz olmalı ve ödenmemiş kredinizi 60 günden fazla geciktirmemelisiniz."

Emeklilere yönelik 3 bin 600 TL'lik özel desteğin Aktiv Bank'tan yapılacak ödemelerle birlikte yıl sonuna kadar sürdürüleceği belirtildi.