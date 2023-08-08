Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik 3000 TL! Başvuru şartı var, geri ödemesi yok

Emekli müşterileri, Halkbank'ın bu kampanyasından yararlanmak istiyorsa Paraf Mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılması veya "KATIL" yazıp 3404'e SMS göndermesi yeterlidir. Kampanyaya katılmak için SMS ücretsizdir. Gönderiler Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom taşıyıcıları aracılığıyla yapılmalıdır.

Kampanyada hangi kartlar geçerlidir?

Bu kampanya Paraf ya da Parafly bireysel kredi kartı geçerlidir. Halkcard, Paraf Debit, Paraf Genç, Parafree, Paraf Esnaf kartın yanı sıra Paraf KOBİ ile Eczacı Paraf KOBİ ve Paraf Business kartları kampanya kapsamına dahil değildir.

Kampanyada emekli müşterilerin 1 Temmuz ile 31 Aralık 2023 tarihlerinin arasında tercihli sektör ve banka POS'larından aylık 5.000 TL üzeri alışverişlerinde 500 TL ParafMoney ve toplamda 3.000 TL kazanacak. Promosyonlar ayrıca Sanal Kartlar, Ek Kartlar ve Sanal POS'tan yapılan işlemleri de içerir.





Kampanyada nelere dikkat edilmeli?

Emekli bir müşteri kampanyadan yararlanmak isterse veya emekli maaşı başka bir bankaya aktarılmışsa kampanya geçerli olmayacaktır. Satın alımlar kayıttan sonra yapılmalıdır. Geçmiş sayılar kampanya için uygun değildir.

Kazanılan ParafPara, POS'ta gerçekleştirilen gün sonu işlemlerden kazanılan işlemlerin bankacılık sistemine ulaştığı günün ertesi günü sistem tarafından yüklenir. ParafPara üzerinden yapılan işlemler, iptaller ve iadeler kampanya kapsamında değildir. Promosyonlara yapılandırılmış vergi yükümlülüğü dahil değildir.

ParafPara'yı aktarmak, ParafPara'yı kullanmak olarak sayılmaz. Devredilen ParafPara iade edilecektir.

Temmuz, Ağustos ve Eylül Kampanyaları aracılığıyla kazanılan İlk Paralar 15 Kasım 2023 saat 22:00'de sona erecek ve kullanılmayan tüm İlk Paralar 16 Kasım 2023'te kullanılacaktır. Ekim, Kasım ve Aralık kampanyalarında kazanılabilecek ilk jetonun son kullanma tarihi 15 Şubat 2024 saat 22:00'dir.

Kullanılmayan InitialPara 16 Şubat 2024 tarihinde toplanacaktır. Kampanya detaylarını merak eden emekli müşterilerimiz Halkbank'ın web sitesini ziyaret edebilirler. 0850 222 0 400 Dialog’u arayarak bilgi alabilecek olan müşteriler dilerlerse Halkbank'ın en yakın şubesine de başvurabilirler.