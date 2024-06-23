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Maaşını ATM'den çeken emekliler dikkat! Hemen kontrol edin: 12.000 TL fazla ödenecek!

Maaşınızla birlikte 12 bin TL ek ödeme alabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 15:03
Maaşını ATM'den çeken emekliler dikkat! Hemen kontrol edin: 12.000 TL fazla ödenecek!

Banka yüzleri güldürecek kampanyasını başlattı! Maaş müşterilerine 12 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

12 BİN TL EK ÖDEME YAPILACAK

Son dönemlerde emekli müşteri potansiyelini artırmak isteyen bankalar maaş promosyonlarını artırmaya devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşterilere maaş baremlerine göre 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapılacak. 

12 bin tl ödeme

Maaş taşıma işlemleri banka şubelerinden, bankanın online kanalları aracılığıyla ya da müşteri iletişim merkezi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Ödemelerden faydalanmak için emekli maaşının üç sene bankadan alma taahhüdünün verilmesi gerekiyor. Onay sonrasında ödemeler otomatik olarak hesaplara aktarılıyor. Bankanın promosyon kampanyasıyla ilgili detaylı bilgilere resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. 

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