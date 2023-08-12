Maaşını bu bankaya taşıyan paraya doyacak! Tamı tamına 15.000 TL'yi başvurana veriyor

Bankaların asgari ücret ve memur maaşlarındaki artışlarla birlikte başlattığı promosyon yarışı, finans sektöründe yeni bir döneme işaret ediyor. Emeklileri de kapsayan bu avantajlı teklifler, maaşlarını taşıyanların yanı sıra emeklilerin de ilgi odağı haline geldi. Promosyonun yanı sıra taahhüt süreleri ve ödeme koşullarında yaşanacak değişiklikler de sektördeki hareketliliği artırıyor.

Bankalar, asgari ücret ve memur maaşlarının artış göstermesiyle birlikte promosyon konusunda atağa kalktı. Maaşlarını bu bankalara taşıyan çalışanlar ve emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyonlar sunuluyor. Bankalar, bu hamleyle müşteri portföylerini genişletmeyi amaçlıyor. Özellikle Temmuz ayında asgari ücretin 3 bin TL'ye, en düşük memur maaşının ise 22 bin TL'ye yükselmesi, bankaların promosyon stratejilerini gözden geçirmesine neden oldu.

Maaşını bankalar arasında taşıyanlar, 3 yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü vererek bu promosyonlardan yararlanabilecekler. Bazı bankalar, daha önceki promosyon miktarlarını güncelleyerek maaş aralığına göre farklı promosyon tutarları sunuyor. 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alanlara 7 bin 500 TL, 10 bin TL'nin üzerinde maaşı olanlara ise ortalama 9 bin TL promosyon sağlıyor. Ancak bazı bankalar ise daha cazip bir teklif sunmak amacıyla promosyon miktarını 15 bin TL'ye kadar çıkardı. Bu durum bankalar arasında rekabeti artırarak müşterilere daha avantajlı seçenekler sunulmasına olanak tanıdı.

Bankalar, asgari ücret ve memur maaşlarının yükselmesiyle birlikte promosyon yarışını hızlandırdı. Çalışanlara ve emeklilere yönelik sunulan promosyonlar 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu avantajlı tekliflerden yararlanabilmek için ise bankalarla 3 yıl taahhüt vermek gerekiyor. Ancak emekliler için de bu fırsat elde edilebilir durumda. Daha fazla promosyon sunan bankaya geçmek isteyen emekliler, cayma bedeli ödeyerek yeni bankaya geçebilecekler.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Zengin'e göre, emekliler daha yüksek promosyon sunan bankalara geçme şansına sahipler. Bu işlem cayma olarak adlandırılıyor ve 3 yıllık anlaşma yapmış olan bir emekli, 24 aylık promosyon bedelini ödeyerek farklı bir bankaya geçebiliyor.

ATV Haber'in aktardığı habere göre, bazı bankaların taahhüt süresini kısaltabileceği konuşuluyor. Özellikle 3 yıl yerine 1,5 yıl gibi daha kısa süreli anlaşmaların da yapılabileceği ifade ediliyor. Bankaların yeni promosyon oranlarını ve şartlarını yakın bir gelecekte duyurması bekleniyor. Bu gelişmeler, bankalar arasındaki rekabeti artırarak müşterilere daha cazip seçenekler sunmayı hedefliyor.

Bankaların promosyon yarışı, maaşını taşıyanlar ve emekliler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu rekabet, bankaların müşterilere daha iyi koşullar sağlamak için çaba gösterdiğini gösterirken, tüketicilerin de avantajlı teklifler arasından en uygununu seçme şansını artırıyor. Önümüzdeki dönemde bankaların taahhüt süreleri ve ödeme koşullarındaki değişikliklerle birlikte hangi yeni fırsatların sunulacağı merakla bekleniyor.