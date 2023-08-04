Maaşınız bir anda bitiyorsa bunları rutine ekleyin! Yüksek enflasyonda tasarrufun anahtarı
Online alışveriş platformlarında kayıtlı kredi kartlarınızı silerken yalnızca banka kartlarıyla alışveriş yapılması öneriliyor. Çoğu kişinin bilmediği farklı tasarruf yöntemlerinin uygulanmasıyla paranız cebinizde kalacak.
YAKITTAN TASARRUF
Lastiklerin havasını kontrol edin
Yüksek hız yaparken camları açmayın
Ani kalkışlarda ya da hızlanmaktan kaçının
Aracı doğru vites ve devir üzerinde kullanın
Araç bakımlarını ihmal etmeyin.
FATURALARI EN AZA İNDİRİN
Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmayın
Buzdolabının soğutmasını mevsime göre ayarlayın ve kapısını uzun süre açık bırakmayın
Televizyon oyun konsolu gibi cihazları bekleme moduna alarak ürünlerin fişlerini çekin
Ütü yapılırken giysileri biriktirin ve tek seferde bitirin.
EĞLENCENİZİ SINIRLAYIN
Eğlence alışkanlıklarınızı ayırdığınız bütçeyi kontrol ederek zorlanmadan sınırlarınızı belirleyin. Her ay belirli bir miktar parayı eğlence aktivitelere ayırarak bu sınırı aşmayın.
ENERJİ TASARRUFU
Beyaz eşya seçimini enerji sınıfı yüksek olanlardan seçin.
Petek temizliğini aralıklara yaparak ısıtma verimliliğini arttırın.
Klima kullananlar evin metrekaresine uygun modeli taktırın.