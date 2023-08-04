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  3. Maaşınız bir anda bitiyorsa bunları rutine ekleyin! Yüksek enflasyonda tasarrufun anahtarı

Maaşınız bir anda bitiyorsa bunları rutine ekleyin! Yüksek enflasyonda tasarrufun anahtarı

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Maaşınız bir anda bitiyorsa bunları rutine ekleyin! Yüksek enflasyonda tasarrufun anahtarı
Alınan maaşların alındığı gün erimesinden şikayetçi olanlara önemli püf noktalar geldi. Ay sonunu zor getirenlere bazı tasarruf yöntemleriyle harcamalarınızı kısıtlayabileceksiniz. İşte bu yöntemlere dikkat...

Online alışveriş platformlarında kayıtlı kredi kartlarınızı silerken yalnızca banka kartlarıyla alışveriş yapılması öneriliyor. Çoğu kişinin bilmediği farklı tasarruf yöntemlerinin uygulanmasıyla paranız cebinizde kalacak.

YAKITTAN TASARRUF

Lastiklerin havasını kontrol edin

Yüksek hız yaparken camları açmayın

Ani kalkışlarda ya da hızlanmaktan kaçının

Aracı doğru vites ve devir üzerinde kullanın

Araç bakımlarını ihmal etmeyin.

maaş tasarrufu

FATURALARI EN AZA İNDİRİN

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmayın

Buzdolabının soğutmasını mevsime göre ayarlayın ve kapısını uzun süre açık bırakmayın

Televizyon oyun konsolu gibi cihazları bekleme moduna alarak ürünlerin fişlerini çekin

Ütü yapılırken giysileri biriktirin ve tek seferde bitirin.

EĞLENCENİZİ SINIRLAYIN

Eğlence alışkanlıklarınızı ayırdığınız bütçeyi kontrol ederek zorlanmadan sınırlarınızı belirleyin. Her ay belirli bir miktar parayı eğlence aktivitelere ayırarak bu sınırı aşmayın.

ENERJİ TASARRUFU

Beyaz eşya seçimini enerji sınıfı yüksek olanlardan seçin.

Petek temizliğini aralıklara yaparak ısıtma verimliliğini arttırın.

Klima kullananlar evin metrekaresine uygun modeli taktırın. 

Ekonomi
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