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Maaşıyla geçinemeyen emekliye 8.000 TL ek ödeme! Dar gelirliye hızır gibi yetişecek

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Maaşıyla geçinemeyen emekliye 8.000 TL ek ödeme! Dar gelirliye hızır gibi yetişecek
Emeklilere yönelik müjdeli haber geldi! En düşük emekli maaşlarına yapılan zamla beraber 8.000 TL'ye çıkıyor. Yüzde 25'lik zam öngörüsü onay aldı. En düşük emekli maaşı yüzde 160 artarak yükselirken, en yüksek emekli maaşı yüzde 40 artış yapıldı. İşte detaylar...

Son dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emeklilere yönelik sevindirici bir haber geldi. En düşük emekli maaşlarında gerçekleştirilecek zam duyuruldu ve yeni maaş listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

8 BİN TL SEYYANEN ZAM

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Son dönemdeki emekli maaşı gelişmeleri dikkat çekiyor. Emeklilere en düşük 8.000 TL maaş verilmesi kararı alındı. Yüzde 25'lik zam öngörüsü, torba yasaya eklenip onaylandı, SSK, Bağ-Kur, memur ve tarım emeklileri Temmuz ayı itibarıyla artan oranda maaş alacak. Seyyanen yüzde 5.5 zam yapıldı ancak bu miktarın toplum tarafından yetersiz bulunduğu eleştiriliyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 8.000 TL'lik seyyanen zammın tüm emekli maaşlarına yansıtılması gerektiğini savunurken, Memur-Sen memur emeklilerine de seyyanen zam yapılması gerektiğini vurguluyor. En düşük emekli maaşı 5.000 TL civarında ve 8.000 TL'lik seyyanen zamla bu miktar yüzde 160 artarak 13.000 TL'ye yükselecek.

Ekonomi
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