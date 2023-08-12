Maaşıyla geçinemeyenlere yardım yağacak! Genç, yaşlı, öğrenci işsiz başvuran hemen alıyor

İşsiz, genç, öğrenci, ihtiyaç sahibi herkes bu ödemelerden faydalanabilir! Başvuru sürelerini kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE MADDİ DESTEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan maddi destekler internet üzerinden merakla araştırılıyor. Kurum ihtiyaç sahibi olan yüzde 40 oranında engeli olan vatandaşlara aylık düzenli olarak maddi gelir sağlıyor. Ödemelerden faydalanmak için kişinin sosyal güvencesinin olmaması, gelir kaynağının olmaması, mahkeme kararıyla bakım altında olmaması, taşınmaz malı olmaması şartlarının taşınması gerekiyor. Başvuru için başvuru formunun ve engelli yüzdesini gösteren sağlık raporunun Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne şahsen iletilmesi gerekiyor. Muhtaç maaşından faydalanan erkek çocuklar 18 yaşına kadar, üniversite okuyanlar 25 yaşına kadar ödemelerden faydalanabilir.





Eğer üç ay üst üste muhtaç maaşı alınmazsa diğer aydan sonra ödemeler kesilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrenim durumuna göre de öğrencilere maddi destek vermektedir. Maddi problem yaşayan ailelerin çocuklarının eğitimine devam etmesi için ortaöğrenim bursu verilmektedir. Özel okul, açık öğretim, mesleki açık öğretim liseleri burslardan faydalanamaz. Üniversite öğrencilerine verilen maddi desteklerin başvuruları 15 Eylül 30 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Başvuru yapan öğrencilerin belli şartları taşıması gerekiyor. Sürekli olarak belli işte çalışan öğrenciler, Polis Akademisi ve askeri okul eğitimi gören öğrenciler, ek öğrenimi olan öğrenciler, yüksek lisans ya da doktora yapan öğrenciler, kamu kurumlarından eğitim yardımı alan öğrenciler burslardan faydalanamaz. Vakıflar Genel Müdürlüğü ödemelerle ilgili başvuru şartlarını ve gerekli belgeleri resmi internet sitesinden paylaşıyor. Gerekli şartlar resmi internet sitesinden öğrenilebilir.