Maaşlar arttı, sosyal destekler şenlendi! Sosyal yardım ödemeleri değişti: İşte yeni maaşlar

Tüm memurlara yüzde 17.55 oranında enflasyon farkı ve bununla beraber 8.077 TL seyyanen zam uygulanmasıyla teklif görüşmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi üzerinden 210 kamu idaresinde 3 milyonun üzerinde kamu görevlinin maaşları elektronik ortam üzerinden ödemesi tamamlanacak.

Gelen haberlere bakılarak memurlara 15 Temmuz'da yapılan maaş ödemeleri sistem üzerinde 9 Temmuz'da kapanış yapılıyor. Yasal düzenlemelerin bu tarihe kadar yetişmemesinde ise ek bordro ilave edilecek.

SEYYANEN ZAM

Mevzuatı uyarınca ödenmekte olan ya da mali ve sosyal hakların tespitinin esas alınmasıyla aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi gibi durumlar ödeme unsurunun hesabında bulunmayacak.

İsteğin uygulanmasında tereddütleri gidermeyi ve uygulanmasıyla Cumhurbaşkanı yetkili olarak, madde 15 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmak kaydıyla yürürlüğe girecek.





SOSYAL DESTEKLERDE ARTIŞ

Memur maaş katsayılarındaki artışla beraber hasta, yaşlı, engelli yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödemelerin yükseltileceği bilgisi verildi.

Bakıma muhtaç olan yaşlı, engellilere dair evde bakım desteği 5.097 TL olurken yüzde 40-69 engelli oranı olanlara aylık 1.875 TL, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 2.811 TL ödeme gerçekleşecek.

EMEKLİLERE REFAH PAYI

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, tüm emekliler olarak beklentilerinin, yüzde 54 zam olduğu bilgisi verildi. 6 aylık TÜFE oranı eklenmesiyle yüzde 54 zam uygulanması bekleniyor. Mevcut ekonomik şartları durumunda dul ve yetim aylıklarının da yetersiz olduğunu belirten Çalışkan, dul ve yetimlerin insanca bir yaşamı hak ettiği düşünülerek aylıklar hesaplara aktarılır.