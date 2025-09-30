Made for Germany girişimi: 735 milyar avroluk yatırım taahhüdü

Girişimin duyurusu ve hedefleri

Almanya'da "Made for Germany" girişimine üye şirketler, ülkeye önümüzdeki 3 yıl içinde 735 milyar avro yatırım yapacaklarını açıkladı.

Temmuzda, aralarında BMW, Deutsche Börse, Mercedes Benz, Rheinmetall, SAP, Volkswagen, Deutsche Bank ve Siemens gibi büyük firmaların bulunduğu 61 şirket, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yatırımcı güvenini yeniden artırmak amacıyla bu girişimi kurduklarını duyurmuştu.

Üye sayısı ve yatırım kapsamı

Girişimden yapılan açıklamada, Temmuz 2025'teki resmi duyurudan bu yana girişime 44 şirketin daha katıldığı ve böylece üye sayısının 105'e ulaştığı belirtildi. Açıklamada, büyük şirketlerin yanı sıra orta ölçekli ve uluslararası şirketlerin de girişime dahil olduğu ifade edildi.

Başlangıçta yatırımların ne kadarının yeni taahhütlerden oluştuğu net değildi; ancak girişim şimdi bu 735 milyar avroluk tutarın planlanan ve yeni sermaye yatırımları, araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamaları ile uluslararası yatırımcıların taahhütlerini içerdiğini açıkladı.

Hükümet ve mesaj

Açıklama, hükümetin ülkenin rekabet gücü ve ekonomisinin ana gündem olduğu kabine toplantısının başlamasından hemen önce yayımlandı. Metinde, 'Made for Germany ile net bir mesaj veriyoruz. Almanya’ya bağlıyız, sermaye çekmiyoruz, aksine yatırım yapıyoruz ve böylece ülkenin geleceğini aktif olarak şekillendiriyoruz.' ifadelerine yer verildi.