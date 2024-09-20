Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 125 Maden Sahası İhale Ediyor

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 125 Maden Sahası İhaleye Çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), toplamda 125 maden sahası için ihale duyurusunda bulundu. İhalenin detayları, Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, duyuru 15 gün boyunca MAPEG'in resmi web sitesinde yer alacaktır.

İhaleye Dair Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler arasında; maden sahalarının illeri, erişim numaraları, maden grupları, ihale şartnameleri, pafta-koordinat bilgileri ve ihale tarihleri yer alacaktır. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulleriyle gerçekleştirilecektir.

Başvuru Süreci

MAPEG, başvuruları değerlendirdikten sonra, ihale edilen sahalara başvuru yapılmadığı takdirde bu sahalar tekrar ihale edilecektir. Kapalı teklif, genel müdürlükçe belirlenen taban ihaleye bedelinden düşük olan müracaatlar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Yer ve Zamanı

İhale, ilan edilen tarih ve saatte MAPEG'in Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Sinop ve Giresun’da bulunan IV. grup maden sahası ürün üretimine yönelik tesisler de şartlı ihale edilecektir.

Sinop ve Giresun Tesisleri İhaleleri

Sinop’ta bakır uç ürün üretimine yönelik tesis ve Giresun’da çinko ara ürün üretimine yönelik tesis için şartlı ihale yapılacaktır. Bu ihale duyurusunun da 15 gün boyunca MAPEG'in resmi web sitesinde yayımlanacağı açıklanmıştır.