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Makineciler 10 Ayda 23,3 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Makine ihracatı 10 ayda 23,3 milyar dolara ulaşırken, Almanya en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:00
Makineciler 10 Ayda 23,3 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

10 Ayda 23,3 Milyar Dolar İhracat

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, ocak-ekim döneminde Türkiye’nin toplam makine ihracatı, serbest bölgeler dahil olmak üzere 23,3 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönemde, miktar bazında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %4,3 gerileyerek 3,1 milyon ton olmuştur.

Maliyet Artışı ve İhracat Fiyatları

2023 Ekim ayında kilogram başına ortalama ihracat fiyatı 7,5 dolar olarak gerçekleşirken, bu ay içerisinde ihracat 2,5 milyar doları aşarak aylık bazda %4,3'lük bir artış göstermiştir. En fazla ihracat yapılan dal, evsel ve endüstriyel soğutma makineleri olurken bunu içten yanmalı motorlar ve inşaat makineleri takip etmiştir.

Almanya Önde, ABD ve Rusya İkinci Sırada

Bu süreçte, Almanya %5'lik gerilemeye rağmen 3 milyar doları aşarak ihracatın lideri konumunda kalmıştır. İkinciliği Rusya alırken, geçen yıl %7,5’lik artışla ABD üçüncü sırada yer almıştır.

Seçim Belirsizlikleri ve Pazar Fırsatları

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ABD’deki seçimlerle birlikte küresel ekonomiyi etkileyen belirsizliklerin bir ölçüde sona erdiğini ifade etti. Ayrıca, Trump’ın yeniden Başkan seçilmesinin küresel ihracat üzerinde olası etkilerine dikkat çekti. Karavelioğlu, bu durumun yeni bir korumacılık savaşı başlatabileceğini ve ticarette daralmaya yol açabileceğini vurguladı.

Sektördeki Dönüşüm ve İhtiyaçlar

Üretim maliyetlerinde yaşanan artışlar ve kapasite kullanım oranlarındaki düşüşlere dikkat çeken Karavelioğlu, "Miktar bazındaki gerilememizi ihracat birim fiyatlarındaki artışla karşılıyoruz," dedi. Son yıllarda %40 istihdam artışı gösteren makine sektöründe istihdam artışının durduğunu ve %1 seviyesinde bir azalma yaşandığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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