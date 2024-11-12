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Malatya'da 49 Bin 755 Dekar Arazi TAKE Projesi ile Tarıma Kazandırıldı

Malatya'da TAKE Projesi ile 49.755 dekar arazi tarıma kazandırılarak, 2.078 üretici desteklendi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:09
Malatya'da 49 Bin 755 Dekar Arazi TAKE Projesi ile Tarıma Kazandırıldı

Malatya'da Tarıma Kazandırılan Arazi Miktarı Artıyor

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile toplamda 49 bin 755 dekar arazi tarıma kazandırıldı.

İlçelerde Desteklenen Üreticiler

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, TAKE Projesi kapsamında Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde toplam 2 bin 078 üretici desteklenmiştir.

Dağıtılan Tohum ve Fide Miktarı

Proje kapsamında çiftçilere 118 kilo 300 gram nohut, 8 kilo 300 gram kuru fasulye, 400 bin kilogram arpa ve 421 kilo 900 gram buğday olmak üzere toplamda 948 kilo 500 gram tohum dağıtılırken, ayrıca 906 bin 144 adet sebze fidesi de verildi.

Mali Destek ve Proje Bütçesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, TAKE Projesi için toplamda 14 milyon 528 bin 782 lira destek sağlarken, üreticilere de 7 milyon 176 bin 261 lira katkıda bulundu. Bu destekler, tarımsal üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım...

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 49 bin 755 dekar arazi tarıma kazandırıldı. Çiftçilere 118 kilo 300 gram nohut, 8 kilo 300 gram kuru fasulye, 400 bin kilogram arpa ve 421 kilo 900 gram buğday olmak üzere toplam 948 kilo 500 gram tohum, 906 bin 144 adet sebze fidesi dağıtıldı.

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım...

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 49 bin 755 dekar arazi tarıma kazandırıldı. Çiftçilere 118 kilo 300 gram nohut, 8 kilo 300 gram kuru fasulye, 400 bin kilogram arpa ve 421 kilo 900 gram buğday olmak üzere toplam 948 kilo 500 gram tohum, 906 bin 144 adet sebze fidesi dağıtıldı.

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