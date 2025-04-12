DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.212.049,14 -1%

Malatya'da Zirai Don Hasarı: Kayısı Bahçeleri İçin Tespit Çalışmaları Başladı

Malatya'da zirai don hasarının ardından kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 19:43
Malatya'da Zirai Don Hasarı: Kayısı Bahçeleri İçin Tespit Çalışmaları Başladı

Malatya'da meydana gelen zirai don olayının ardından, kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, konu hakkında ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavuz, zirai donun başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarara yol açtığını ifade ederek, "Zarar tespit çalışmaları sahada yapılmaya başlandı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştüklerini dile getiren Yavuz, "Tüm kurum ve kuruluşlara gerekli talimatları verdiğini, gece boyunca sadece Malatya değil, diğer şehirleri de takip ettiğini ifade ettiler. Dün akşam meydana gelen hadise olağanüstü bir durum. Sadece ilimizi değil, bölgemizi de çok etkiledi. Arkadaşlarımız, bölge müdürlerimizde ifade ettiler. Bir kez daha Malatyalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ziraat odalarımız, üniversitemiz, araştırma enstitümüz, diğer kurum ve kuruluşlarımız ile her konu detaylı şekilde uzun uzun ele alındı. Tespitler yapıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığımıza şehrimizle ilgili bilgiler ulaştırılacaktır." şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu. Er, "Malatya gerçekten çok büyük zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. Malatya merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 6-7 dereceye kadar düştü. Rakımı yüksek bölgelerimizde sıcaklık daha da fazla düşmüştür. İklim koşulları, dünya kayısı ticaretinin en önemli ili olan Malatya kayısısına çok büyük bir darbe vurmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, "Çok ciddi bir afetle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Dün akşamdan bu sabaha kadar gerçekleşen soğuk hava dalgasıyla ürünü kaybettik. Malatya'nın 13 ilçesinde meyve kaybıyla beraber ağaçlarda filiz kayıplarını görebiliyoruz. Üretici ciddi anlamda mağduriyetle karşı karşıya." diyerek durumu özetledi.

Malatya'da dün gece etkili olan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde hasar tespit...

Malatya'da dün gece etkili olan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılmaya başlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai don nedeniyle ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yer aldı.

Malatya'da dün gece etkili olan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde hasar tespit...

Malatya'da dün gece etkili olan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılmaya başlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai don nedeniyle ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Zirai Don Hasarı: Kayısı Bahçeleri İçin Tespit Çalışmaları Başladı
2
Alparslan Bayraktar'dan Enerji Açıklamaları
3
IC Türkiye 2025 Uluslararası Proje Pazarı İstanbul'da Yapıldı
4
ROKETSAN, Endonezya'da Ortak Üretim Tesisi Kuracak
5
Çankırı'da Güneş Enerjisi Santrali ile Enerji Tasarrufu Sağlanacak
6
Bakan Yumaklı: "Ekonominin Boykot Çağrılarına Kurban Edilmesi Doğru Değil"
7
Maraş Fıstık Ezmesi Coğrafi İşaret ile Tescillendi

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık