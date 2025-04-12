Malatya'da Zirai Don Hasarı: Kayısı Bahçeleri İçin Tespit Çalışmaları Başladı

Malatya'da meydana gelen zirai don olayının ardından, kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, konu hakkında ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavuz, zirai donun başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarara yol açtığını ifade ederek, "Zarar tespit çalışmaları sahada yapılmaya başlandı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştüklerini dile getiren Yavuz, "Tüm kurum ve kuruluşlara gerekli talimatları verdiğini, gece boyunca sadece Malatya değil, diğer şehirleri de takip ettiğini ifade ettiler. Dün akşam meydana gelen hadise olağanüstü bir durum. Sadece ilimizi değil, bölgemizi de çok etkiledi. Arkadaşlarımız, bölge müdürlerimizde ifade ettiler. Bir kez daha Malatyalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ziraat odalarımız, üniversitemiz, araştırma enstitümüz, diğer kurum ve kuruluşlarımız ile her konu detaylı şekilde uzun uzun ele alındı. Tespitler yapıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığımıza şehrimizle ilgili bilgiler ulaştırılacaktır." şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu. Er, "Malatya gerçekten çok büyük zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. Malatya merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 6-7 dereceye kadar düştü. Rakımı yüksek bölgelerimizde sıcaklık daha da fazla düşmüştür. İklim koşulları, dünya kayısı ticaretinin en önemli ili olan Malatya kayısısına çok büyük bir darbe vurmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, "Çok ciddi bir afetle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Dün akşamdan bu sabaha kadar gerçekleşen soğuk hava dalgasıyla ürünü kaybettik. Malatya'nın 13 ilçesinde meyve kaybıyla beraber ağaçlarda filiz kayıplarını görebiliyoruz. Üretici ciddi anlamda mağduriyetle karşı karşıya." diyerek durumu özetledi.

Malatya'da dün gece etkili olan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılmaya başlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai don nedeniyle ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yer aldı.

Malatya'da dün gece etkili olan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılmaya başlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai don nedeniyle ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yer aldı.