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Malezya Kontrplak İthalatında Dampinge Karşı Yeni Önlemler

Malezya menşeli kontrplak ithalatında dampinge karşı önlem, üç firmaya özel muafiyetle uygulanacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:11
Malezya Kontrplak İthalatında Dampinge Karşı Yeni Önlemler

Malezya Kontrplak İthalatında Dampinge Karşı Yeni Önlemler

Malezya menşeli kontrplak ithalatında, dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi. Ancak, bu önlem, Malezya'daki üç firma dışında geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın Kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ ile, Malezya menşeli kontrplak ithalatına yönelik yürütülen soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Soruşturma Sonuçları ve Uygulama

Soruşturma neticesinde, Malezya'da yerleşik ve ithalatta işbirliği yapan "Besgrade Plywood Sdn. Bhd.", "C.S.T. Plywood Sdn. Bhd." ve "Samling Plywood (Bintulu) Sdn. Bhd." firmaları haricinde, ülkede yerleşik diğer üretici ve ihracatçıların yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kılındı olarak belirlendi.

Buna göre, Malezya menşeli kontrplak ithalatında, yukarıda belirtilen üç firma dışında kalan tüm firmalar için metreküp başına 140 dolar tutarında dampinge karşı önlem uygulaması devreye girecek.

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