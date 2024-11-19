Malezya'nın Finans Stratejisi: Türkiye İçin Önemli Dersler

Malezya'nın Finansal Okuryazarlık ve Planlama Stratejisi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, katılım finans okuryazarlığının artırılması ve her bireyin temel finansal bilgilere erişiminin sağlanmasının, sektörün sağlıklı büyümesi açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Kaymak, bu bağlamda düzenlenen "Malezya'nın Finansal Okuryazarlık ve Finansal Planlama Ulusal Stratejisi: Türkiye İçin Dersler" başlıklı seminerin, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Malezya Finansal Planlama Konseyi (MFPC) işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Seminerin Amacı ve İçeriği

Seminerin açılışına Kaymak ile TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar katıldı. Kaymak, katılım finansının büyümesinin, toplumun bu finansal modelin sunduğu ürün ve hizmetleri anlayarak kullanmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Ancak toplumda katılım finansı hakkında var olan yanlış bilgilere dayanan ön yargıların, bu süreçte önemli bir engel oluşturduğuna dikkat çekti.

“Katılım finans okuryazarlığının artırılması ve temel finansal bilgilere erişimin sağlanması, sektörün sağlıklı gelişimi için şarttır.” diyen Kaymak, dünya genelinde İslami finans alanında eğitim programlarının yaygınlaştığını vurguladı. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya gibi ülkelerde okul müfredatlarına İslami finans eğitimi dahil edildiğini hatırlattı.

Türkiye'de Finansal Eğitim Çalışmaları

Kaymak, Türkiye'de katılım finans okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmaların kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütüldüğünü belirtti. Sermaye Piyasaları Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformu'nun bu bağlamda önemli bir rolü olduğunu vurguladı. Ayrıca, Borsa İstanbul ve TKBB'nin katılım finansıyla ilgili eğitimler sunduğunun altını çizdi.

Kaymak, 2021 yılında başlatılan Katılım Genç Gelişim (KGG) programı hakkında da bilgi vererek, bu program çerçevesinde 4 bin katılımcıya eğitim verildiğini ve 1.652 gencin mezun olduğunu dile getirdi.

Finansal Okuryazarlığın Ekonomik Güçlendirmedeki Rolü

TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Çınar, Türkiye’nin daha güçlü ve kapsayıcı bir finansal sistem oluşturmak için çaba gösterdiğini vurguladı. Çınar, "Finansal okuryazarlık, ekonominin güçlendirilmesinde bir köşe taşıdır." diyerek seminerin, finansal eğitim ve planlamaya yönelik artan talebi yineledi.

Seminerin ikinci gününde ise Malezya’nın finansal eğitim politikalarının geliştirilmesi ve gelecek planları üzerine eğitimler verilecektir. Program, Türkiye'de finansal okuryazarlığı artırma ve katılım finansı ekosistemini güçlendirmeye yönelik önemli bir platform sunmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

"Malezya'nın Finansal Okuryazarlık ve Finansal Planlama Ulusal Stratejisi: Türkiye İçin Dersler" başlıklı seminer, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Malezya Finansal Planlama Konseyi (MFPC) işbirliğiyle Türk Eximbank Konferans Salonu'nda başladı.

"Malezya'nın Finansal Okuryazarlık ve Finansal Planlama Ulusal Stratejisi: Türkiye İçin Dersler" başlıklı seminer, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Malezya Finansal Planlama Konseyi (MFPC) işbirliğiyle Türk Eximbank Konferans Salonu'nda başladı.