Maliye Bakanlığı Kırmızı Et Sektöründe Kayıt Dışılıkla Mücadele Ediyor

Kırmızı Et Sektöründe Kayıt Dışılığın Takibi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kırmızı et sektöründeki kayıt dışılığı yakından takip etmeye başladı. Sektörün önde gelen dört büyük üreticisine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı incelemeler sonucunda, 3 milyar lira değerinde kazanç kayıtdışı bırakıldığı belirlendi.

İlk Aşamada Yapılan İncelemeler

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, VDK, daha önce işlenmemiş gıda, akaryakıt, demir-çelik, tütün ve kuyum sektörlerinden sonra, kırmızı et sektörüne yöneldi. Kırmızı et sektörüne dair risk analizi ve saha çalışmalarını artıran ekipler, ilk aşamada sektördeki büyükbaş hayvan üretim yerlerine yönelik fiili sayım gerçekleştirdi.

Saha Denetimleri ve Fiili Sayımlar

Bu üreticilerin 7 ildeki tesislerinde yapılan saha denetimlerine gelir uzmanları ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veteriner hekimler de katıldı. Denetimlerde, işletmelerdeki canlı hayvan varlığına ve küpelerine yönelik ayrı kontroller yapıldı. Bu süreçte riskli bulunan mükellefler incelemeye alındı.

Cezalı Vergi Tarhiyatı

Bu mükelleflerin kayıtdışı bıraktıkları kazancın tutarı 3 milyar lira olarak tespit edilirken, ilgili cezalara yönelik vergi tarhiyatları yapıldı. Bakanlık ekipleri, önümüzdeki haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletmeyi planlıyor.

Adaletli Rekabet İçin Denetimler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla etkin mücadele etmeyi ve sektörün sağlıklı gelişimini sağlamayı öncelik aldıklarını belirtti. Şimşek, ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde çalışarak, adil rekabet ortamının sağlanması için piyasa bozucu fiilleri işleyenleri tespit etme hedefinde olduklarını vurguladı.