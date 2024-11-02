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Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkuyla Başladı

Manavgat'ta düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, zeytin temalı etkinliklerle devam ediyor. Festivalde, zeytin üreticileri ve akademisyenler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:20
Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkuyla Başladı

Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali

Antalya'da gerçekleştirilen ilk "Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali", çeşitli etkinlikler ve renkli görüntülerle başladı.

Organizasyon ve Katılımcılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ile Manavgat Ziraat Odası'nın katkılarıyla düzenlenen festivalde, renkli bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde zeytin dolu sepetler ve zeytin dallarından yapılma taçlarla göz alıcı bir görüntü oluşturdu.

Geleneksel Zeytinyağı Üretimi

Saraçlı Mahallesi'nde, zeytin üreticisi kadınlar tarafından geleneksel taş sıkma yöntemiyle antik çağdan kalma taş yataklarda soğuk sıkım zeytinyağı etkinliği yapıldı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yaptığı konuşmada, zeytinin barışı simgelediğini vurguladı ve festivalin önemini dile getirdi.

Manavgat'ın Zeytin Çeşitleri ve Beylik Zeytini

Kara, Manavgat'ın 11 farklı zeytin türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, "Manavgat kalamata, memecik, Ayvalık, tarı ak, domat, manzanilla, arbekün, Girit, Gemlik gibi birçok zeytin çeşidiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, sadece Manavgat'a özgü beylik zeytini de bulunmakta. Bu zeytin, sofralık olarak ve zeytinyağı üretiminde tercih ediliyor." şeklinde konuştu.

Beylik Zeytinine Coğrafi İşaret Çalışmaları

Beylik zeytininin kalitesinin ve aromatik özelliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kara, bu zeytinin coğrafi işaret alması için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Etkinlikler ve Akademik Oturumlar

Festival süresince, uzman akademisyenler tarafından "Zeytin ve Zeytinyağında Kalite", "Zeytin ve Zeytinyağında Coğrafi İşaret, Markalaşma ve Pazarlama" ile "Zeytinyağının Gastronomideki Yeri ve Önemi" başlıklı oturumlar düzenlenecek. Festival yarın sona erecek.

Antalya'da ilk kez düzenlenen "Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" çeşitli etkinliklerle...

Antalya'da ilk kez düzenlenen "Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" çeşitli etkinliklerle başladı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde zeytin dolu sepetler ve zeytin dallarından yapılan taçlarla renkli görüntü oluşturdu.

Antalya'da ilk kez düzenlenen "Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" çeşitli etkinliklerle...

Antalya'da ilk kez düzenlenen "Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" çeşitli etkinliklerle başladı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde zeytin dolu sepetler ve zeytin dallarından yapılan taçlarla renkli görüntü oluşturdu.

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