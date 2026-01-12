Manisa’da 422 Kamu Projesi: 61 Milyar 194 Milyon TL’lik Yatırım

Manisa’da yürütülen yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen 2026 Yılı İl Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda şehirdeki yatırım portföyünün kapsamı ve 2026 hedefleri ele alındı.

Toplam proje sayısı ve bütçe

Toplantıda açıklanan verilere göre Manisa genelinde toplam bedeli 61 milyar 194 milyon TL olan 422 kamu yatırım projesi yürütülüyor. Bu projelerin 283’ü yatırımcı kamu kuruluşlarına, 139’u ise belediyelere ait olarak kaydedildi.

Vali Özkan, projeler için önceki yıllarda toplam 9 milyar 679 milyon TL harcama yapıldığını, 2025 yılı için ayrılan 15 milyar 623 milyon TL ödeneğin ağırlıklı kısmının harcandığını belirtti.

Proje durumu ve 2026 hedefleri

Projelerin mevcut durumu hakkında bilgi veren Vali Özkan, 181 projenin tamamlandığını, 167 projenin devam ettiğini ve 9 projenin ihale aşamasında olduğunu açıkladı.

Vali Özkan toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizin mevcut potansiyelini daha ileriye taşımak için devletimizin tüm imkânlarıyla çalışmalarımız devam ediyor. Kamu yatırımlarında başarı; doğru planlama, etkin takip ve kurumlar arası koordinasyon ile mümkündür. 2026 yılı yatırım döneminde de Manisa’mıza değer katacak projeleri hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

2026 yılı hedefleri kapsamında kamu yatırımlarında etkinlik ve verimliliğin artırılması, projelerin zamanında tamamlanması ve vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacak çalışmalara öncelik verileceği vurgulandı. Vali Özkan ayrıca şunları söyledi: "Sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Küresel rekabet gücümüzü yükseltmek için üretim altyapımızı güçlendirirken, bu süreçte mekansal ve çevresel açıdan ilçelere yayılan organize sanayi bölgelerini önemsiyoruz. Çevre değerlerini koruyan bir kalkınma anlayışıyla hareket ediyor, IRAP kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla Manisa’yı afetlere karşı daha dirençli hale getiriyoruz. Turizm Master Planı doğrultusunda ise şehrimizin turizm potansiyelini sürdürülebilir şekilde geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Toplantı ve sunumlar

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantı, Vali Özkan’ın değerlendirmelerinin ardından kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri tarafından yapılan sunumlarla devam etti; sunumlarda devam eden yatırımlar hakkında bilgi verilerek koordinasyon gerektiren hususlar ele alındı.

