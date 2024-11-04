Manisa Mesir Macunu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Manisa Mesir Macunu'na AB Coğrafi İşaret Tescili

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa mesir macununun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Sosyal Medya Paylaşımıyla Duyurdu

Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Manisa mesir macununun AB'den coğrafi işaret tescili alan 28. ürün olduğunu belirtti.

Rekabetçi Ürün Çeşitliliği

Hisarcıklıoğlu, "Manisa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada sadece çok az coğrafyaya nasip olabilen bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz," şeklinde ifade etti.

Devam Eden Çalışmalar

Başkan Hisarcıklıoğlu, AB sürecinde 65 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.