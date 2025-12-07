Manisa Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan Sarıgöl'de Personeliyle Buluştu

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Sarıgöl’deki akşam çayında personel ve aileleriyle bir araya gelerek tarımsal projeleri ve gelecek planlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:34
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Sarıgöl’de düzenlenen programda personel ve aileleriyle samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Etkinlik, Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen akşam çayı kapsamında yapıldı.

Gündem: tarımsal çalışmalar ve projeler

İl Müdürü Karayılan, ilçe müdürü Ahmet Akar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda personele istişare imkânı sundu. Sohbet havasında ilerleyen buluşmada tarımsal çalışmalar, yürütülen projeler ve geleceğe yönelik planlamalar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Dayanışma ve aile ruhu vurgusu

Katılımcılar, mesai birlikteliğinin ötesinde aynı toprağa emek veren büyük bir aile olmanın önemini vurguladı. Gösterilen ilgi, samimi yaklaşım ve paylaşılan zamanın çalışanlar ve aileleri için değerli olduğu ifade edildi.

İl Müdürü Karayılan, üreticilere ve bölge tarımına hizmet etme kararlılığını daha da güçlendiren bu tür birlikteliklerin önemine dikkat çekerek, "Biz büyük bir aileyiz; çünkü bu topraklar hepimizin" mesajını verdi.

