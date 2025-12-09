Manisa TSO'da Dutlulu ile İstişare: İmar, Sanayi Parselleri ve Trafik

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda istişare toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanları, meclis üyeleri, sanayici ve girişimcilerle bir araya geldi. Toplantıda imar, sanayi parselleri, trafik ve şehirleşme başta olmak üzere kentin geleceğine dair önemli başlıklar ele alındı.

"Manisa her yıl büyüyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, şehrin yıllık büyümesine dikkat çekerek bu büyümenin planlı olması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, konut imarının yaşam maliyetlerini doğrudan etkilediğini, konut arzındaki yetersizliğin kira artışlarına ve nitelikli iş gücünün kentte kalamamasına yol açtığını belirtti.

Sanayi parseli ihtiyacına dikkat çeken Yılmaz, "Yeni yatırımcının karşısına çıkan en büyük engel, uygun sanayi parseli bulamamaktır. Bu durum Manisa açısından istihdam ve ekonomik fırsatların kaçırılması anlamına geliyor" dedi. Ayrıca trafik ve ulaşımda yeni yol, kavşak düzenlemeleri ve akıllı ulaşım projelerinin önemine vurgu yaptı.

"Manisa’yı tüm paydaşlar ile yönetmek istiyoruz"

Başkan Besim Dutlulu, iş dünyasının görüşlerinin önemine işaret ederek kentin gelişimi için ortak akıl ile hareket edeceklerini söyledi. Konut imarı, yeni sanayi alanları ve trafik düzenlemelerine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Dutlulu, "Manisa’da iki adet, Akhisar ve Turgutlu’ya birer adet olmak üzere battı çıktı projelerimiz devam ediyor. Bu çalışmalarla trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, trafik akışını rahatlatmayı ve trafik yoğunluğunu azaltmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halkın katılımını önemsiyoruz"

Dutlulu, halka dayalı yönetişim anlayışını ön plana çıkararak, "Manisa’yı tüm paydaşlar ile yönetmek istiyoruz. Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz ve geleceğimizi ortak akılla şekillendirmek istiyoruz. Bunu her platformda dile getiriyorum, halka karşı değil halkla birlikte bu şehri yönetmek istiyoruz. Bu nedenle her projede vatandaşlarımızın görüşlerini alıyoruz. Muhtarlardan başlayarak talepleri görüşleri alıyoruz. İstenmeyen projeleri yapmadık, yapmayacağız" şeklinde konuştu.

"Şehrin geleceği için imar çalışmasını tamamladık"

Konut sorununa dair değerlendirmede bulunan Dutlulu, yıllardır yapılmayan imar planlarının tamamlandığını ve mahkemeden geri dönmemesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi. "Şehrin imar planları, bu şehrin geleceği demektir. Yıllardır yapılmayan imar planları için vatandaşlar bekliyor. Mağduriyetlerin yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. İmar planlarını yaparak, şehrin önünü açıyoruz. Bunu da yine halka giderek yaptık. İstenmeyen uygulama yok planlarda. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Manisa için çalışmaya, Manisa’nın geleceğinin önünü açmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadeleriyle süreci özetledi.

Programın soru-cevap bölümünde Başkan Dutlulu, yöneltilen soruları yanıtlayıp katılımcıları bilgilendirdi. Hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile toplantı sona erdi.

