MAPEG 100 Maden Sahası İhale Edecek

MAPEG 100 Maden Sahası İçin İhaleye Çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), toplamda 100 maden sahasını ihale etmek üzere hazırlıklarını tamamladı. İhaleye ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale İlanı ve Süreç

Yayınlanan ilana göre, 100 maden sahası için yapılacak ihale, Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün boyunca www.mapeg.gov.tr adresinde erişilebilir olacak.

İhaleye katılacak olanlar için ilanda, sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri gibi önemli bilgiler yer alacak.

İhale Usulü ve Değerlendirme Kriterleri

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek. Başvuruların MAPEG tarafından değerlendirileceği süreçte, eğer ihale edilen sahalara başvuru yapılmazsa bu sahalar yeniden ihaleye çıkartılacak. Ayrıca, kapalı tekliflerin, genel müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olması durumunda bu müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.