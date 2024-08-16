Maraş Biberinin Hasadı Başladı

Maraş Biberi Hasadı Başladı

Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret tescilli Maraş biberinin hasadı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tarımsal üretim projeleri kapsamında başladı. Bu kapsamda, çiftçilere yüzde 75 hibeyle dağıtılan 1 milyon Maraş biberi fideleri buluşturulduğu tarlalarda hasat edilmekte.

Tarım Destek Programları

Onikişubat ilçesindeki Avşar Mahallesi'nde düzenlenen hasat programında, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin yıllık 30 bin ton biber hasadı yapılmasını beklediğini ifade etti. Görgel, Kahramanmaraş'ın verimli topraklara sahip olduğunu ve çok sayıda coğrafi ürün barındırdığını vurguladı.

Görgel, bu konuda şunları söyledi: "Şehrimiz gerek iklimi gerek doğası, gerekse sahip olduğu su kaynaklarıyla birçok önemli coğrafi ürüne ev sahipliği yapıyor. Hasadını yaptığımız Maraş biberi, şehrimizin 30 coğrafi işaretli ürününden biridir ve 13 bin dekar alanda yaklaşık 30 bin ton yıllık üretim potansiyeline sahiptir. Bu yıl kıyaslandığında ülkemiz genelinde %15'lik üretim hacmine ulaşmamız bekleniyor. Bölgemizde 500'den fazla çiftçi Maraş biberi üretimi yapmaktadır."

İhracat Hedefleri ve Gelecek Projeler

Görgel; Maraş biberinin daha fazla üretimi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üzerinden, yaklaşık 1 milyon fidenin çiftçilere verildiğini belirtti. Bu ürün, pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot gibi çeşitlerde işlenerek 66 farklı firmanın satışına sunulmakta. 2023 yılı itibarıyla bu ürünün ihracatı 800 bin dolar olarak gerçekleştirilmiştir.

"Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Suudi Arabistan ve Almanya'ya yaklaşık 800 bin dolarlık Maraş biberi ihraç edildi. Büyükşehir Belediyesi olarak, coğrafi işaretli ürün sayısını artırma ve bu ürünlerin katma değerini yükseltme amacıyla çalışmalara devam edeceğiz. Çiftçilerimize sağlamış olduğumuz desteklerle şehrimizin üretim potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı bir hasat dönemi ve bol kazanç diliyorum. Emeklerinin karşılığını alacaklardır."

Etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ve diğer ilgili kişiler katılım sağladı.