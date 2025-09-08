Marella Discovery 2 Bodrum'da: 1809 Yolcu İniş Yaptı

Bahamalar bayraklı 264 metrelik 'Marella Discovery 2' Bodrum Cruise Port'a yanaştı; gemide 1809 yolcu ve 733 personel bulunuyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:20
Marella Discovery 2 Bodrum'a Geldi

"Marella Discovery 2" kruvaziyeri Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı. Gemide 1809 yolcu ve 733 personel bulunuyor.

Gemi ve Varış Detayları

Bahamalar bayraklı ve 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine bağlandı. Santorini Limanından hareket eden gemide çoğunluğu İngiliz olan yolcular yer aldı.

Bodrum'daki Aktiviteler

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı. Ziyaretçilerden bazıları çarşıyı gezerek alışveriş yaptı ve bölgede bulunan tarihi yerleri ziyaret etti.

Rota ve Gelecek Seferler

Bu sezon için Bodrum'a planlanan 4 seferi daha bulunan geminin bir sonraki durağı Rodos Limanı olacak.

