Marina Kruvaziyeri Marmaris'e 1193 Yolcu Getirdi

Marina kruvaziyeri Marmaris'e yanaştı

Gemi ve yolcu bilgileri

Limasol Limanı'ndan Marmaris'e gelen 240 metrelik lüks yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Marshall Adaları bayraklı kruvaziyerde, çoğunluğu ABD'li olmak üzere 1193 yolcu ile 752 personel bulunduğu öğrenildi.

Turistlerin gezileri ve sonraki rota

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi; tarihi ve turistik mekânlar ziyaret edildi.

Marina'nın gece saatlerinde demir alarak Girit Adası'na gitmesi bekleniyor.

