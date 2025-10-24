Marina Kruvaziyeri Marmaris'e 1193 Yolcu Getirdi

Limasol'dan gelen 240 metrelik Marina kruvaziyeri, Marmaris'e yanaşarak 1193 yolcu ve 752 personel getirdi; turistler kent merkezini gezdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 12:00
Marina Kruvaziyeri Marmaris'e 1193 Yolcu Getirdi

Marina kruvaziyeri Marmaris'e yanaştı

Gemi ve yolcu bilgileri

Limasol Limanı'ndan Marmaris'e gelen 240 metrelik lüks yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Marshall Adaları bayraklı kruvaziyerde, çoğunluğu ABD'li olmak üzere 1193 yolcu ile 752 personel bulunduğu öğrenildi.

Turistlerin gezileri ve sonraki rota

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi; tarihi ve turistik mekânlar ziyaret edildi.

Marina'nın gece saatlerinde demir alarak Girit Adası'na gitmesi bekleniyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 240 metrelik "Marina" isimli kruvaziyer 1193 yolcu getirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 240 metrelik "Marina" isimli kruvaziyer 1193 yolcu getirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 240 metrelik "Marina" isimli kruvaziyer 1193 yolcu getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 İlk Yarıda %0,93 Düştü: 11.361,96 Puana Geriledi
2
ÇOMÜ ev sahipliğinde 9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Çanakkale'de başladı
3
Marina Kruvaziyeri Marmaris'e 1193 Yolcu Getirdi
4
TÜİK, Avrupa İstatistik Ödülleri'nde 8 Birincilik 1 İkincilikle Zirveye Çıktı
5
Çukurova'nın Dalyan Havyarı: Adana'dan İstanbul, İzmir ve Antalya'ya
6
Antalya, Nar Üretimi ve İhracatında İlk Sırada
7
Erzurum'da Şeker Pancarı Ekim Alanı Yaklaşık Yüzde 40 Arttı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor