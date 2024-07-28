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Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Büyük market indirimi başladı! 500 TL para iadesi yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 06:08
Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Vatandaşlara güzel haber! Market alışverişlerinde 500 TL iade yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE BÜYÜK KAMPANYA

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre müşterilere market alışverişlerinde 500 TL indirim yapılacak. Kampanya kapsamında market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye işyerlerinde yapılacak 1000 TL ve üstü alışverişlerde 50 TL, toplam 500 Bankkart Lira ödemesi yapılacak. 

bankkart lira kampanyası

Kampanya 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya katılımları online kanallar ya da kısa mesajlar aracılığıyla yapılabilecek. Kampanyaya kısa mesaj yöntemiyle katılabilmek için 4757 numarasına MARKET500 yazıp gönderilmesi gerekiyor. Kampanyanın geçerli olması için anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS cihazlarından harcamaların yapılması gerekiyor. E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil olmayacak. Kazanılan liralar kartlara anında yüklenecek. Bir müşteri kampanyadan en fazla 500 Bankkart Lira kazanabilecek. 

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Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

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