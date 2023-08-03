Markette en çok bu ürünün fiyatı arttı! Bir anda fırladı: Artık el değmiyor

Türkiye'de market fiyatları, vatandaşların gündemine oturdu ve en son açıklamalara göre, Temmuz ayında fiyatlar önemli değişikliklere uğramış durumda. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı değerlendirmelerde, markette en fazla fiyat artışı yaşanan ürünün sivri biber olduğunu duyurdu.



37 ÜRÜNDEN 19'UNUN FİYATI ARTTI





TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayındaki araştırmaları sonucunda markette 37 üründen 19'unun fiyatında artış, 18'inin ise düşüş olduğunu açıkladı. En dikkat çeken artış yüzde 56,9 ile sivri biberde yaşandı. Sivri biberi sırasıyla yüzde 28,1 ile maydanoz, yüzde 23,9 ile marul, yüzde 21,3 ile karpuz, yüzde 18,6 ile yeşil fasulye ve yüzde 16,7 ile yumurta takip etti.

Aynı dönemde markette fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 16,8 ile yeşil mercimek oldu. Yeşil mercimeği sırasıyla yüzde 12,4 ile havuç, yüzde 12,1 ile pirinç, yüzde 11,4 ile kuru incir ve yüzde 11,1 ile kuru kayısı izledi.

Öte yandan, üreticide fiyat değişiklikleri biraz farklı seyretti. Bayraktar, üreticide 29 üründen 15'inin fiyatında artış, 5'inin düşüş olduğunu belirtti. 9 üründe ise fiyat değişikliği olmadı. Üreticideki dikkat çekici düşüş yüzde 39,5 ile yeşil soğanda yaşandı. Yeşil soğanı yüzde 24,8 ile domates, yüzde 10 ile marul, yüzde 9,1 ile havuç ve yüzde 4,2 ile patates takip etti. En fazla fiyat artışı ise yüzde 120,4 ile karpuzda gerçekleşti. Karpuzu yüzde 93,3 ile yeşil fasulye, yüzde 57 ile patlıcan, yüzde 46,4 ile kabak ve yüzde 44,5 ile sivri biber izledi.

Özellikle market ve üretici fiyatları arasındaki fark dikkat çekiciydi. Bayraktar'a göre, üretici ile market arasındaki fiyat farkı en yüksek olan ürün yüzde 390,7 ile elma oldu. Elmadaki fiyat artışını sırasıyla yüzde 268,6 ile kuru üzüm, yüzde 219,7 ile havuç, yüzde 198,5 ile maydanoz, yüzde 192,1 ile marul ve yüzde 185,4 ile kuru incir takip etti.

Bu durumda, market ve üretici fiyatları arasındaki fark oldukça dikkat çekiciydi. Örneğin, elma markette 4,9 kat, kuru üzüm 3,7 kat, havuç 3,2 kat, maydanoz 3 kat, marul ve kuru incir ise 2,9 kat daha yüksek fiyatla tüketiciye sunuldu.

Türkiye'deki marketlerde yaşanan fiyat artışları, vatandaşların gündeminde önemli bir konu olarak yer alıyor. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açıkladığı Temmuz ayı verilerine göre, markette yer alan ürünlerin yarısından fazlasında fiyat artışı görüldü. Özellikle sivri biberdeki yüzde 56,9'luk artış dikkat çekti.