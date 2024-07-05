Markette pazarda 50 TL! Domatesin tarladaki fiyatını öğrenen yok daha neler diyecek!

Kilis'teki domates hasadı, bereketli mahsulüyle çiftçilere sevinç yaşatırken, aşırı sıcaklar ve düşük fiyatlar ne yazık ki bu sevinci gölgeledi.

Domatesin ilk hasadı, çiftçiler için hem sevinç hem de hüzün kaynağı oldu. 9 bin dekarlık geniş alanda yetişen domatesler, bol rekolteyle çiftçilerin yüzünü güldürse de, sıcak hava koşulları altında toplanan domateslerin düşük fiyatları Kilis'te çiftçilerin morallerini bozdu. Tarladan çıkan domatesler 4 ile 5 TL arasında satılırken, market raflarına ulaştığında fiyatlar 30-40 TL'ye kadar çıkıyor.





Polateli'nin Domatesleri Türkiye'yi Dolaşıyor: Yüksek Rekolteye Rağmen Çiftçiler Fiyatlarla Mücadele Ediyor

Gün ağarırken başlayan ve öğlen sıcağında devam eden zorlu çalışma saatleri içinde, Kilis'in Polateli bölgesindeki tarım işçileri domates hasadı için ter döküyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Polateli'nden yola çıkan domateslerin Türkiye'nin dört bir yanına ulaştığını belirtiyor. "9 bin dekar alanda domates üretimi yapılmakta. 3-4 ay önce fidelerini toprakla buluşturan üreticiler, fiyatları yüksek beklerken geçen seneki fiyatlarla aynı satılması çiftçileri mağdur etti. Tarlada en fazla 5 TL'den alıcı bulan domates, marketlerde 25 TL'den satışa sunuluyor. Çiftçi üretiyor aracılar kazanıyor. Çiftçi umudunu kaybetmedi. Rekoltenin yüksek olmasından dolayı üreticiler umudunu ikinci ve üçüncü kırıma bıraktı" diye konuştu.

Kilis'te Domates Hasadı: Yüksek Rekolteye Rağmen Düşük Fiyatlar Çiftçinin Morallerini Bozuyor

Kilis'in bereketli topraklarında, şafak vakti başlayan ve öğlen sıcağına kadar devam eden domates hasadı, çiftçilerin ve tarım işçilerinin alın teriyle şekilleniyor. İbrahim Halil Çağlı ve Ayşe Çağlı gibi yerel üreticiler, bu yılki hasattan umutlu olmalarına rağmen, pazar koşullarının zorluklarıyla yüzleşiyorlar. Tarlada elde edilen yüksek verime karşın, domateslerin düşük alım fiyatları ve marketlerdeki yüksek satış fiyatları arasındaki büyük fark, emeklerinin karşılığını alamadıklarını hissettiriyor. Sabah ezanıyla birlikte başlayan mesai, 45 dereceyi bulan sıcaklık altında, hem bedenen hem de ruhen meşakkatli bir hal alıyor.

Gün doğarken tarlaya adım atan çiftçiler ve tarım işçileri, öğle vaktine kadar süren hasat çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçi İbrahim Halil Çağlı, "45 derece sıcaklığın altında zorlu mesaimiz başladı. Dönümünden 15 ton rekolte beklediğimiz tarlada yüksek rekolte beklentimiz var. Geçen sene domatesi tarlada 5 TL'den satıyorduk bu sezon da aynı fiyatlardan alınırken marketlerde 25 TL" dedi.

Ayşe Çağlı ise, "Marketlerde 25 TL'den satılan domatesimiz 5 TL ve altına aracılar bizlerden alması bizi çok üzüyor ve bu şekilde emeğimiz boşa gidiyor. Sabah ezanından sonra tarım işçileriyle birlikte tarlaların yolunu tutarak kavurucu sıcağın altında zorlu mesaimize başladık. Beklentimiz 10 ile 15 TL arasındayken 5 TL'den satılıyor" şeklinde konuştu.