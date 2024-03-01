Marketten bu ürünleri almak hayal oluyor! Fiyatını görenin feleği şaşacak

RAMAZAN ÖNCESİ O ÜRÜNE DE ZAM GELDİ. FİYATLAR RESMEN UÇTU…

Ramazan ayına sayılı günler kala bir çok market ürününe de zam gelmeye başladı. Marketlerde ramazan öncesi bir çok ürünün fiyatları değişti. İşte sofraların vazgeçilmezlerinden olan o ürün ve gelen zam… Detaylar haberimizde….





Türkiye'de enflasyon nedeni ile A’dan z’ ye zam yapılmayan neredeyse hiçbir şey kalmadı. Ancak fırsatçılar ramazan öncesinde fiyatlara ramazan zammı da uyguladı. İşte marketlerin ramazan ayı öncesinde yaptıkları zamlar. Bu zamlar ile birlikte ise vatandaşlar ne sahur da ne de iftarda istediği sofralara hasret kalacak.

Vatandaşlarda marketlerin etiketleri arttırdığını görünce en uygun ürünü alabilmek için resmen market market dolaşıyor. Fiyat karşılaştırarak alacakları ürünü alan vatandaşlar da zamlardan yıldığını ifade ediyor. Ancak son günlerde ramazan da en çok tüketilen ürünlerden biri olan kasap sucuğuna kallavi bir zam yapıldı. Kasap sucuğu bazı marketlerde kilosu bin liradan satılmaya başlandı. Kasaplarda ise sucuk şuan 450 lira bandında satılıyor.

SAHURUN VAZGEÇİLENİ OLDU

Kahvaltılarda ve sahurda sıkça tüketilen ve sofralarından eksik olmayan sucuk fiyatındaki artış nedeni ile ne yazık ki vatandaşın torbasına girmiyor. Ayrıca uzmanlar kırmızı et fiyatının 450 lira bandında olduğunu belirterek bu fiyatın altında bir sucuğun sağlık açısından uygun olmayacağını belirtti.