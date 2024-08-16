Marmara Depremi'nin 25. Yıl Dönümünde TMB Başkanından Önemli Açıklamalar

Marmara Depremi'nin 25. Yılı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, akıllara kazınan acıları andı.

Acıların Halâ Tazeliğini Koruduğu Vurgusu

Eren, depremde yaşanan kayıpların yüreklerde hala tazelendiğini dile getirerek, “18 binden fazla insanımızı kaybettik, bu acılar asla unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Afet Odaklı Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetimi

Eren, Türkiye'de yaşanan depremler sonucunda kaybedilen 70 binden fazla can ve yıkılan 1 milyondan fazla binanın, “dayanıksız yapı üretiminin” tehlikesine dikkat çektiğini belirtti.

Olası Tehlikeler ve Hazırlık Süreçleri

“Yeni acıların yaşanmaması adına, afet odaklı kentsel dönüşüm süreçleri hızlandırılmalı ve sıkı yapı denetimi konusunda aksama olmamalıdır” diyen Eren, tüm bu hazırlıkların acilen tamamlanması gerektiğini söyledi.

Bina Güvenliği İçin Gerekli Adımlar

Eren, “Zemin şartlarına uygun imar planları ve yapı şartnameleri oluşturulmalıdır. Özellikle yüksek risk taşıyan yapılar için etkin dönüşüm politikaları geliştirilmelidir” dedi.

Yönetmeliklerin Uygulanması

Ayrıca, Eren, “2019 yılında çıkarılan yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasına dair yönetmelik, ülke genelinde etkin bir biçimde uygulanmalıdır” vurgusunu yaptı.