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Marmara Depremi'nin Yıl Dönümünde Önleyici Önlemler

Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması gerektiğini belirten Tayfun Küçükoğlu, deprem bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:20
Marmara Depremi'nin Yıl Dönümünde Önleyici Önlemler

Marmara Depremi'nin Yıl Dönümü Açıklaması

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla önemli değerlendirmelerde bulundu. Küçükoğlu, ülkenin deprem riskine karşı topyekun bir seferberlik içerisinde hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Deprem Gerçeği ve Önlemler

Küçükoğlu, Türkiye'nin dünyanın en aktif deprem merkezlerinden birinde bulunduğunu vurgulayarak, "Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin deprem yaşanıyor, ülkemizde ise bu sayı 20-25 bin arasında. Yaşadığımız bu coğrafya, tamamıyla bir fay hattı üzerine kurulmuştur. Ülkemizin %95'i doğrudan fay hatlarıyla etkilenmektedir," dedi.

Kentsel Dönüşüm ve Toplum Bilinci

Tayfun Küçükoğlu, depremlere karşı en güçlü önlemin bilgi, teknoloji ve uygulama ile bu gerçekle yaşamayı öğrenmek olduğunu belirtti. "Ayrıca, depremlerin yaratacağı olumsuz etkilere karşı önlemler almak ve toplumda deprem bilincini artırmak hayati önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

Şehirler ve Binalar İçin Çağdaş Önlemler

Küçükoğlu, İstanbul merkezli olası bir depremin sonuçlarının son derece ağır olacağını belirterek, "Kentsel dönüşüm sürecini hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütmeliyiz. Binalarımızı dönüştürürken şehirlerimizi çağdaş, doğaya dost ve enerji verimliliğine uygun hale getirmek zorundayız," dedi.

Toplumun Hazırlık Düzeyi

"Toplumumuzu depreme dirençli hale getirmek için 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirmeliyiz. Kamu kurumları ve STK'lar, deprem bilincini artırmak adına ortak çalışmalar yürütmeli. Tatbikatlar, seminerler, eğitimler ve medya kampanyaları sürekli olarak yapılmalıdır. Şehir genelinde afet eğitim programları uygulanmalı, okullar ve iş yerlerinde depreme hazırlık kampanyaları düzenlenmelidir," şeklinde konuşarak, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Sonuç Olarak

Küçükoğlu, "Depremleri gündemimizde tutarak, her bireyin bu konuda hazırlıklı olmasını sağlamalı ve zararları en aza indirgemeliyiz," diyerek sözlerini tamamladı.

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