Marmarabirlik'ten Sağlığa Zararlı Ürün İddiasına Yanıt

Marmarabirlik, ABD Ürünlerindeki İddiaları Yalanladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), "ABD'de satılan ürünlerinde insan sağlığına zararlı madde bulunduğu" yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Birlik, açıklamasında sağlıklı ve doğal üretim sürecine vurgu yaptı.

Sağlıklı Üretim İlkesi

Açıklamada, Marmarabirlik'in 1954'ten bu yana doğal fermantasyon tekniği ile üretim yaptığını ve insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde kullanmadığını dile getirdi. Ayrıca, Marmarabirlik'in ürünlerinin Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD'deki gıda standartlarını karşıladığı belirtildi.

Sosyal Medya Yalanları

Buna ek olarak, sosyal medyada yer alan uyarı etiketinin, ürünlerin gıda güvenliği standartlarına uygun olmadığı anlamına gelmediği kaydedildi. "Prop65" yasasına göre, ABD'nin California eyaletinde gıda ve gıda dışı ürün ambalajlarında bu bilgilendirme etiketinin bulunmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Marmarabirlik, ürünlerinin California dahil olmak üzere ABD genelinde satışına devam ettiğini vurguladı.

Güçlü Bir Marka ve Tüketici Bilinci

Marmarabirlik, dünyanın en büyük siyah zeytin üreticisi olarak, 30 bin üretici ortağından aldığı güçle tüm ülke ve pazarlarda var olmaya devam edeceğini belirtti. Son olarak, tüketicilerden ve iş ortaklarından bu tür yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini önemle rica etti.