Mart Ayında Güven Endeksi: Hizmet Sektörü Artarken Perakende ve İnşaatta Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Veriler, hizmet sektöründe güven endeksinin geçen aya oranla %0,2 artarak 114,4 seviyesine yükseldiğini göstermekte. Ancak, perakende ticaret sektöründe endeks %2,5 azalışla 113,4, inşaat sektöründe ise %0,5 düşüşle 88,9 seviyesine geriledi.

Hizmet Sektöründe Artış, Perakende ve İnşaatta Düşüş

Hizmet sektöründe mart ayında bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu %0,6, hizmetlere olan talep ise %3 oranında yükseldi. Ancak, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi %3 azalış gösterdi.

Perakende Ticaret Sektöründeki Düşüş Detayları

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar %4, mevcut mal stok seviyesi %0,4 oranında düştü. Ayrıca, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisinde de %2,5 azalma kaydedildi.

İnşaat Sektöründe Kayıtlı Siparişlerde Gerileme

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi %0,6, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi ise %0,3 gerileme gösterdi.

Sonuç olarak, Türkiye’nin ekonomik göstergelerinde farklılıklar ortaya çıkmakta, özellikle hizmet sektöründeki artış dikkat çekerken, perakende ve inşaat alanlarındaki düşüşler, sektörel dinamiklerin değiştiğini ortaya koyuyor.